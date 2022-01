Move it – Bewegung macht sicher!

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Groß war die Überraschung, als sich Mitte Dezember Herr Ulfried Müller von der Kreisverkehrswacht des Landkreises Lindau mit Herrn Dekan Dr. Ralf Gührer in Verbindung setzte und ankündigte, unserem Kindergarten ein Geschenk zu machen – die „move it“-Bewegungsbox der Verkehrswacht.

Die Übergabe fand dann am Freitag 7.1., einen Tag nach Dreikönig statt. Herr Müller und Herr Franz Achberger von der Kreisverkehrswacht und Herr Michael Martini, ehemaliger Verkehrssicherheitsbeauftragter der Lindauer Polizei, überreichten Herrn Dekan Dr. Ralf Gührer und der Pfarrgemeinderatsvorsitzenden Frau Daniela Lehner-Urban die Spielekiste.

Auf ihrer Homepage schreibt die Verkehrswacht: Motorische Förderung mit „move it“ macht Kinder beweglich und fit für die Anforderungen im Straßenverkehr! „move it“ ist eine Antwort auf den zunehmenden Bewegungsmangel von immer mehr Kindern.

Eigentlich ist es einfach: Kontinuierliche Bewegung macht fit und selbstbewusst. In der Kita und der Schule fördern Bewegungsspiele aus „move it“ die Motorik und wirken sich positiv auf den sozialen Zusammenhalt in der Gruppe, die emotionale Entwicklung und die Konzentrationsfähigkeit der Kinder aus. Ungeübte Kinder profitieren am meisten davon. Das haben mehrere Untersuchungen an Kitas und Grundschulen nachgewiesen. Auch die unfallverhütende Wirksamkeit der Spiele wurde festgestellt.

Eine optimale Förderung basiert auf regelmäßigen, angeleiteten Bewegungsangeboten. Diese werden am besten als kurze und spielerische Phasen in den Tagesablauf integriert. Eine kontinuierliche, wöchentliche Bewegungszeit von 75 Minuten (zusätzlich zu den Sportangeboten) führt bereits zu eindeutigen Verbesserungen.

Die gelbe Box bietet alles für abwechslungsreiche Spiel- und Bewegungsangebote: Mini-Schwungtücher und -seile, Soft-Frisbees, Jongliertücher, Kooshbälle u.v.m. Das Handbuch liefert praktische Tipps und Spielanleitungen für ein lebendiges Motoriktraining im Mehrzweckraum und für Bewegungspausen in der Gruppe.

Im Namen des Kindergartens herzlichen Dank und vergelt’s Gott für dieses tolle Geschenk!