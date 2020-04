Messe-Firma Kinold ist insolvent

Die Kinold-Ausstellungsgesellschaft mbH, Veranstalter diverser Messen in Bayern und Hessen, hat Insolvenz angemeldet. Das teilte das Unternehmen, das seinen Firmensitz in Bodolz hat, in einer Presseinformation mit. Nach der „behördlich veranlassten Absage“ (Anm.: Hintergrund ist die Corona-Krise) der „trend-messe“ in Fulda (12. bis 15. März) und der Dreiländermesse „Passauer Frühling“ in Passau (21. bis 29. März) sei eine Firmenfortführung „wirtschaftlich nicht mehr möglich“. Dies schmerze umso mehr, da beide Veranstaltungen eine positive Performance aufgewiesen und in diesem Jahr ein deutliches Ausstellerplus gehabt hätten, so die beiden Geschäftsführer des Unternehmens, Peter und Birgit Kinold.

„Ausfallende Einnahmen, fehlende Aussichten auf Entschädigungen und die mangelnde Aussicht für einen erfolgreichen Messeherbst“ ließen keine unternehmerischen und finanziellen Spielräume mehr zu. Kinold spricht von einer „unfassbaren Situation“. Auf behördliche Anordnung hin werde ein Messeprojekt kurz vor dem Start gestoppt. Eine passende Entschädigungskulisse gebe es nicht und nun müssten Aussteller und Veranstalter die Auswirkungen selbst schultern.

Die Fragen an die Staatskanzleien seien entweder nicht oder nur mit dem Verweis auf die Unterstützungsmaßnahmen (7500 Euro beziehungsweise 15 000 Euro) beantwortet worden, heißt es in der Presseinformation. Um in der notwendigen Größenordnung Kredite aufzunehmen, sei das Unternehmen nach den Vergaberichtlinien allerdings zu klein. Wörtlich schreibt Kinold: „Da hat man sicherlich klar mehr erwartet. Menschenleben gehen natürlich vor. Aber Unternehmen und viele Arbeitsplätze derart rigoros zu vernichten, ist nicht nachvollziehbar.“

Die Firma wurde laut Impressum auf der Firmen-Homepage im Herbst 1949 gegründet. Zuletzt zählte das Bodolzer Unternehmen vier ständig beschäftigte Mitarbeiter. Neben den Messen in Passau und Fulda veranstaltete Kinold auch die „Caravan & Camping Messe“, die „Internationale Jagdmesse“ und die „Herzlich-willkommen-Erlebnismesse“ in Landshut sowie die „Lifestyle, Trend und Tradition“ in Rosenheim und die „Messe Hof“.