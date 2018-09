Koeberle eröffnet im Frühjahr

Von Lindauer Zeitung

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, um kurz nach Mitternacht, ging bei der Polizeiinspektion Lindau die Mitteilung ein, dass ein größeres Segelboot offenbar in der Nähe der Insel Hoy auf Grund gelaufen sei.

Die Segelyacht war von sieben jungen Männern im Alter von 18 bis 27 Jahren gechartert worden. Sie hatten auf dem Bodensee in tieferem Wasser, in der Nähe der Insel Hoy, geankert. Durch ein Unwetter in der Nacht riss eine Windböe und starker Wellengang offenbar das Boot los, so dass es in Richtung der Insel Hoy trieb und ...