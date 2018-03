Die Lindauer Kleinbrenner schauen positiv in die Zukunft und lassen sich weder durch die schlechte Ernte vom zurückliegenden Jahr noch vom Ende des Branntweinmonopols beirren.

Zwar haben sie wegen des Ernteausfalls weniger Obstbrände, Geiste, Liköre und Spirituosen gebrannt, aber das neue Alkoholsteuergesetz birgt jede Menge Chancen zu mehr Vielfalt. Dass die Mitglieder des Lindauer Kleinbrennerverbands mit ihrer Interessensvertretung zufrieden sind, zeigte sich bei der Jahreshauptversammlung, bei der sie den Vorstand mit der Wiederwahl in seiner bisherigen Form bestätigten.

Das Thema Frosteinbruch zur Blütezeit und damit einhergehender Ernteausfall beim Brennobst sprachen bei der Jahreshauptversammlung des Kleinbrennerverbands Lindau vor allem die Ehrengäste an. Dazu gehörten die Bürgermeister von Wasserburg, Thomas Kleinschmidt, und Bodolz, Christian Ruh, die MdL-Abgeordneten Eberhard Rotter (CSU) und Leopold Herz (Freie Wähler) und der MdB und Bundesvorsitzenden der Klein- und Obstbrenner, Alois Gerig. Die Lindauer Kleinbrenner indessen blickten positiv in die Zukunft.

Mitglieder präsentieren Produkte

Wie Vorsitzender Jürgen Spieler den Mitgliedern berichtete, hat der Lindauer Kleinbrennerverband im vergangenen Jahr eine Exkursion zu verschiedenen Brennereien in Tirol organisiert sowie seinen Mitgliedern ermöglicht bei Veranstaltungen ihre Produkte zu präsentieren. So haben die Kleinbrenner ihre prämierten Brände und obendrein auch Edelbrandcocktails sowohl bei der Lindauer Kulturnacht als auch beim Lindenberger Käse- und Gourmetfest vorgestellt. Auch die zum vierten Mal veranstaltete, jedoch erst zum zweiten Mal für die Öffentlichkeit zugängliche Saisoneröffnung, in der neuen Brennerei von Edwin Trautmann in Opfenbach, sei erfolgreich gewesen, freute sich Spieler. Veranstaltungen, an denen der Kleinbrennerverband deshalb auch künftig festhalten will.

Äußerst erfolgreich was die Ausbildung betrifft, waren auch zwei weibliche Mitglieder des Kleinbrennerverbands. Während Sonja Büchele aus Lindau jetzt neben Conni Gierer aus Nonnenhorn und Ulrike Ganal aus Weißensberg, die dritte weibliche Edelbrandsommeliere im Landkreis ist, hat Gierer auch ihre Ausbildung als Brennerin abgeschlossen. Spieler kündigte an, dass die diesjährige Bayern-Brand-Prämierung im März wieder in Veitshöchheim stattfinde und die Urkundenverleihung im April in Lindau. Zudem freute sich der Vorsitzende, dass der Verband nun auch online mit einer neuen Homepage zu finden sei. Dass die Mitglieder mit der Arbeit ihrer Interessensvertreter zufrieden sind, zeigte sich bei der Wahl. Sie bestätigten Jürgen Spieler als ersten Vorsitzenden, Dieter Willhalm, als stellvertretenden Vorsitzenden, Conni Gierer als Schriftführerin und Martin Gutensohn als Kassierer. Als Beisitzer wieder gewählt wurden Roland Hornstein, Klaus Strodel, Edi Trautmann und Stefan Hanser. Neu dabei ist Sonja Büchele.

Steuervorteil verschwindet

Das endgültige Ende des Branntweinmonopols machte dagegen Bundesgeschäftsführer Gerald Erdrich zum Thema. Konnten die Obstbrenner als sogenannte Abfindungsbrenner, seit 1918 die Branntweinherstellungssteuer in Form von Alkohol abgelten, so löst seit diesem Jahr ein EU-konformes, neues, Alkoholsteuergesetz das Deutsche Branntweinmonopol ab, was diesen Steuervorteil abschafft. Hat diese angekündigte Änderung seit einigen Jahren ein bundesweites Brennereisterben zur Folge, so ist dies im Landkreis Lindau weniger der Fall.

Auf Nachfrage sagte Schriftführerin Conni Gierer, dass die Anzahl der Brenner mit rund 450 seit Jahren konstant bleibe. Für Erdrich birgt das neue Gesetz auch neue Möglichkeiten. Denn ab diesem Jahr dürften die Lindauer Brenner, die bisher lediglich Obst brennen durften, auch Getreide verarbeiten.