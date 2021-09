Kifferrunde in Bodolz fliegt auf

Eine Gruppe von Jugendlichen wird am Donnerstagabend von der Polizei aufgegriffen. Dabei finden die Beamten Spuren von Marihuana.

Ein Anwohner aus einer Wohnanlage in der Dr.-Emil-Hasel-Siedlung hat am Donnerstag gegen 18.50 Uhr der Polizei Lindau mitgeteilt, dass sich dort mehrere Jugendliche treffen und vermutlich Rauschgift konsumieren. Als die Beamten der Polizeiinspektion Lindau eintrafen, rannten zwei der Jugendlichen weg, die Beamten griffen sie aber wieder auf. Alle sieben Personen im Alter von 16 bis 22 Jahren waren laut Polizeiangaben deutlich alkoholisiert und bei der Lindauer Polizei keine Unbekannten. Unter einer Sitzbank stellten die Beamten eine Haschischmühle mit Restmengen von Marihuana sicher. Keiner der Angetroffenen gab an, dass ihm der sogenannte Chrusher gehört, erklärt die Polizei weiter. Die Beamten stellten ihn sicher. Nun soll die Spurensicherung Licht ins Dunkle bringen, heißt es abschließend im Polizeibericht.