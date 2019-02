Karl-Richard Bausch feiert 80. Geburtstag

Professor Karl-Richard Bausch feiert am 23. Februar seinen 80. Geburtstag. Der bekannte Sprachlehrforscher, der in Ravensburg geboren ist und inzwischen seinen Hauptwohnsitz in Bodolz hat, hat seit Beginn der 1970er-Jahre als einer der ersten Professoren für Sprachlehrforschung im deutschsprachigen Raum an der Entwicklung und Etablierung der Wissenschaftsdisziplin Sprachlehrforschung entscheidend mitgewirkt. Während seiner mehr als 40 Jahre andauernden Tätigkeit galten seine Forschungs-, Aus- und Fortbildungsinteressen dem gesamten Spektrum des Lehrens und Lernens von modernen Fremdsprachen. Seine nachhaltigen Verdienste in der Sprachlehrforschung haben nicht nur zum Ansehen der Ruhr-Universität Bochum beigetragen, an der er seit 1972 lehrte, sondern wurden auch im In- und Ausland anerkannt. Bausch war Prof. associé an der Universität in Montreal. Er wurde 2003 für seine internationalen sprachenpolitischen Tätigkeiten vom Präsidenten der Französischen Republik mit dem Orden eines Officier dans l’Ordre des Palmes Académiques und 2004 vom italienischen Staatspräsidenten mit dem Rang eines Cavaliere Ufficiale della Repubblica Italiana ausgezeichnet. Nach seiner Emeritierung 2007 führte er seine Lehrtätigkeit als Privatmann fort.