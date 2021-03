Junger Mann und Frau kollidieren in der Rathausstraße mit ihren Fahrrädern

Zu einem Zusammenstoß zweier Radfahrer ist es am Donnerstag gekommen. Beide, ein 17-Jähriger und eine 56-Jährige, mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Ein 17-Jähriger hat am Donnerstag gegen 14.30 Uhr mit seinem E-Bike die Rathausstraße befahren. Eine aus einem Seitenweg kommende 56-jährige Frau missachtete die Vorfahrt des 17-Jährigen und prallte mit diesem zusammen. Dabei zog sie sich Gesichtsverletzungen zu. Der 17-jährige verletzte sich an den Beinen und am Oberkörper. Beide Radfahrer mussten mit dem Rettungsdienst in das Krankenhaus Lindau eingeliefert werden. An den beiden Rädern entstand ein Sachschaden von rund 250 Euro, so die Polizei.