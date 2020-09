Josef Thierheimer will die Dorfentwicklung vorantreiben

Josef Thierheimer ist wieder zurück im Bodolzer Gemeinderat. Nach einer zwölfjährigen Pause will der Urbodolzer erneut dazu beitragen, seine Heimatgemeinde voranzubringen. Dieses Mal für die CSU und dabei für die ganz großen Themen: Ortsentwicklung, Familienzentrum und Stadtbusanbindung.

Nur der Blick vom Herannsberg ist noch schöner. Denn von dort oben liegt Bodolz mit seinen acht Ortsteilen vor dem Betrachter. Nur den neunten, nämlich den Taubenberg, sieht man freilich nicht. Aber dass das Naherholungsgebiet der Bodolzer bereits der Lieblingsplatz von seiner Gemeinderatskollegin Nicola Birk ist und daher der Abwechslung wegen schon besetzt war, lässt Josef Thierheimers Terrasse als Ort für das Gespräch mit der Lindauer Zeitung nicht zur zweiten Wahl werden. Im Gegenteil: „Eigentlich ist das hier die erste Wahl“, sagt er und schaut in die Ferne, wo vom blau-weißen Himmel die Sonne auf rotbackige Äpfel vor weiter Landschaft scheint. Hinter dem silbrig-glitzernden See erhebt sich das herrliche Alpenpanorama. „Das ist ein wunderbares Stück Erde. Es gibt fast nichts Schöneres als hier auf der Terrasse zu sein“, schwärmt Josef Thierheimer.

Der Bodolzer, der von sich behauptet, einer der letzten zu sein, die noch hier geboren sind, lebt hier, am allerletzten Ende der Grundstraße, seit 1992. „Das war eine Aussiedlung“, erklärt er diese privilegierte Lage und erzählt, dass seine Familie über Generationen hinweg im Bodolzer Ortskern, in der Rathausstraße, gewohnt habe. Doch irgendwann einmal wurde es „da unten“ zu eng, um die Landwirtschaft wirtschaftlich weiterzuführen. „Wir sind dann mit dem kompletten Hof hier raus gezogen, mit meinen Eltern und mit allem Drum und Dran.“

Ganz der Tradition der Familie entsprechend, wo der Großvater Bürgermeister und der Vater Kreisobmann waren, hält es Josef Thierheimer ebenfalls mit seinem politischen Engagement. Nachdem der heute 71-Jährige 14 Jahre lang Gemeinderat war, hat er zwar zwölf Jahre lang pausiert, nachdem er 2008 nicht wiedergewählt wurde, doch jetzt ist er wieder zurück auf der politischen Bühne der Gemeinde. Diesmal allerdings nicht für die Bürgerschaft Bodolz (BB), sondern für die CSU. „Ich bin schon fast 40 Jahre in der CSU“, sagt er und erklärt, dass es die große Volkspartei auch einmal in Bodolz gab, sie sich irgendwann einmal jedoch mit der BB zu einer Gruppierung zusammengetan habe. „Jetzt gibt es wieder eine Bodolzer CSU und da hab ich gesagt, ich helfe ihnen.“ Nicht ohne dies im Vorfeld mit Bruno Schmid geklärt zu haben, wie er betont.

Außer dem traditionellen familiären politischen Engagement gibt es aber noch jede Menge mehr Gründe, warum Josef Thierheimer wieder zurück in den Gemeinderat wollte. Etwa den, dass vieles von dem, was das Gremium zu seiner Zeit beschlossen hatte, bis heute nicht realisiert worden sei. „Da will ich einen Anschub bringen“, kritisiert er jenen Stillstand der Gemeinde, der Auswärtigen mehr auffallen mag als Ortsansässigen. „Wir haben viele Stammgäste, die seit Jahren kommen und die sagen: In Bodolz hat sich aber nicht viel verändert. Und meine Kinder, die in Berlin leben, sagen, es ist nichts Schönes passiert.“ Natürlich, so räumt er ein, sei der Rathausplatz saniert worden und habe Stufen und einen Brunnen bekommen. „Aber man könnte schon noch was machen“, findet er und ergänzt: „Ich bin hier geboren und aufgewachsen und es liegt mir schon am Herzen, dass was passiert.“

Zum Beispiel, dass die Schule eine vernünftige und professionell aufgezogene Ganztagesbetreuung bekomme bis der Rechtsanspruch der Eltern im Jahr 2025 greife. Und das in Räumen jenes Familienzentrums, mit dem die Bodolzer CSU bereits im Wahlkampf für sich geworben hatte. „Einfach was für Jung und Alt, was Nettes, was Schönes, den Platz haben wir.“ Und zwar an einer zentralen Stelle. „In Bodolz ist alles überall verstreut und alles ist in irgendwelchen alten Hütten“, meint Thierheimer und ist mit dieser Kritik auch schon bei seinem Hauptthema angekommen: der Dorfentwicklung. Die will er vorantreiben und dort anknüpfen, wo seiner Meinung nach der Gemeinderat vor zwölf Jahren stehen geblieben ist. Nonnenhorn habe den Nachbargemeinden vorgemacht, wie Dorferneuerung gehe. Schon allein aus finanzieller Sicht, mit all den bewilligten Fördergeldern. Der alte Stadel in der Ortsmitte etwa, „gehört weg“, ist er überzeugt. „Es braucht was Neues, was Schönes, gern im ländlichen Stil.“ Außerdem will er die Bodolzer Vorgärten wieder hinter den hohen Hecken hervorholen und zum Blühen bringen. Nach dem Motto „unser Dorf soll schöner werden“ sei hier die Politik gefragt, die Bürger mit ins Boot zu holen. In diesem Zusammenhang gelte es auch, die beiden Bauhofmitarbeiter zu entlasten und eine dritte Kraft einzustellen, die sich mit einer gärtnerischen Ausbildung vor allem um die Bodolzer Grünflächen kümmere. Darüber hinaus liegt ihm ein nicht weniger altes wie unerledigtes Thema am Herzen: Die Stadtbusanbindung. „Ich weiß schon, dass es Kritik aus dem Gemeinderat hageln wird, wenn ich das sage, weil es heißen wird, dass der sowieso nicht angenommen wird. Aber ich sehe das anders“, sagt er und sieht das Manko des ehemaligen RAB-Busangebots in der geringen Taktung. „Das hat nicht funktioniert.“

Ideen, Bodolz voranzubringen, hat Josef Thierheimer genug. Und Zeit dazu auch, obwohl er seit 18 Monaten mit Leidenschaft Opa ist und sich nun das zweite Enkelchen ankündigt. Aber beide Töchter wohnen in Berlin. Ihnen hat er schon längst den Hof übergeben. Der Nachbar bewirtschaftet seine Flächen und er selber hat sich nur das Brennen behalten. „Heute früh hab ich sieben Tonnen Williams eingemaischt“, erzählt er und lässt zufrieden den Blick über die Landschaft und den See bis hin zum herrlichen Alpenpanorama schweifen.