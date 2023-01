Jahresrückblick: In Bodolz geht es wieder aufwärts

Nach dem schwierigen Jahr 2021, in dem die Corona-Pandemie wie auch der plötzliche Tod von Bürgermeister Christian Ruh vieles in den Schatten rückte, geht es 2022 in Bodolz wieder aufwärts. Dabei war die Wahl von Felix Eisenbach zum neuen Bürgermeister sicher das bedeutendste Ereignis des Jahres.

„Für mich war eigentlich das Wichtigste in diesem Jahr, dass das Leben wieder losgeht. In 2022 hat die Wiederbelebung des gesellschaftlichen Lebens stattgefunden“, sagt Bürgermeister Felix Eisenbach. Für Bodolz und die Bodolzer sei es schön gewesen, dass nach all den Corona-Absagen der vergangenen beiden Jahre endlich wieder alle gesellschaftlichen Veranstaltungen stattfinden und die Menschen zusammenkommen durften. Angefangen beim Maibaumstellen und dem Osterbrunnenfest über das Kinderfest und den Kleinkunstabend bis hin zum Advents-Stadlmarkt und Weihnachten vor dem Rathaus. „Mich hat sehr gefreut zu sehen, wie viele Leute da waren und wie das gesellschaftliche Leben wieder an Fahrt aufnimmt, trotz der globalen Probleme.“

Kennenlernen in Zeiten von Corona

Für ihn, aber auch für die ganze Gemeinde war seine Wahl zum Bürgermeister das bedeutsamste Ereignis des zurückliegenden Jahres. So war Felix Eisenbach zwar der einzige Kandidat, trotzdem war es ihm wichtig, dass so viele Bodolzer wie möglich hinter ihm stehen. Bis zu seiner Wahl im Februar stellte er sich deshalb in allen Bodolzer Ortsteilen der Gemeinde bei mehreren Terminen den Fragen der Bürger. Und für die, die im zweiten Corona-Winter die persönlichen Kontakte meiden wollten, zum Abschluss sogar online. Kein Wunder also, dass der junge Bürgermeisterkandidat aus Hattnau dann auch Ende Februar mit deutlicher Mehrheit, nämlich mit 98,3 Prozent, zum Bodolzer Bürgermeister gewählt wurde.

Allerdings war dem neuen Bürgermeister keine Eingewöhnungszeit vergönnt. Im Gegenteil. Seine Amtszeit startete mit dem ersten Bürgerentscheid in der Geschichte der Gemeinde. Dabei ging es um die Fußgängerbrücke über die Gleise am Torkelweg/Rebweg, die die Bahn im Zuge der Elektrifizierung bereits 2020 abgerissen hatte. Der Gemeinderat hatte sich mehrfach gegen den Wiederaufbau der Brücke ausgesprochen. Vor allem, weil die Mehrheit der Meinung war, die Kosten seien zu hoch dafür, dass nur wenige Menschen die Brücke nutzen. Was wiederum zu einem Aufschrei in der Bevölkerung führte.

Warum eine Brücke trennt, statt zu verbinden

Letztendlich war es dann so, dass die Brücke ihre verbindende Funktion verlor und stattdessen polarisierte. Die Frage spaltete die Bürger wie auch den Gemeinderat in Brückengegner und Brückenbefürworter. Die Brückenbefürworter starteten schließlich ein Bürgerbegehren. Doch im Mai sagten die Wählerinnen und Wähler beim Bürgerentscheid dann endgültig „Nein“ zur Brücke.

Für einen weiteren Aufreger, und zwar über die Grenzen der Gemeinde hinweg, sorgte der grausame Fund eines Bettnauer Landwirts. Als Klaus Koros an einem Morgen im August auf die Weide zu seiner Aberdeen-Angus-Rinderherde ging, entdeckte er ein totes Zwillingspärchen. Eines der Kälbchen war völlig zerfetzt und halb aufgefressen. Diverse Spuren und Einschätzungen eines Jägers lenkten den Verdacht auf einen Wolf. Am Ende ergab eine DNA-Untersuchung, dass es ein Hund gewesen sein soll, der die Totgeburten angefressen hat.

Trotzdem dürften 2022 die erfreulichen Dinge dominiert haben. So wie etwa der neue Fitness-Parcours in der Herrengartenstraße. An zehn Stationen und Geräten kann sich seit Mai jeder fit halten. Denn egal ob jung oder alt, dick oder dünn, sportlich oder unsportlich, für jeden sind unzählige Trainingsmöglichkeiten dabei.

Die Gemeindebücherei wächst

Seit Juni ist zudem die Gemeindebücherei im Saalanbau des Koeberles zu finden. Nachdem die Bücherei in ihren angestammten Räumen im Haus Elisabeth aus allen Nähten geplatzt war, hatte der Gemeinderat entschieden, die leerstehenden Räumlichkeiten im Saalanbau auszubauen. Seit Juni kommt die Gemeindebücherei nicht nur modern, schick und großzügig daher. Sie hat auch Platz für doppelt so viele Bücher als bisher. Dazugekommen ist auch eine kleine Veranstaltungsecke. Und barrierefrei ist die mit zwei Ehrungen für hohe Ausleihzahlen ausgezeichnete Einrichtung jetzt obendrein.

Grund zur Freude und ganz viel Spaß dürfte auch das neue Spielgerät auf dem Spielplatz beim BC Bodolz in Enzisweiler bereiten. Das Multifunktionsgerät zum rutschen, klettern und turnen bietet ein breites Spektrum an verschiedenen Spielmöglichkeiten. Es ergänzt die bereits vorhandene Nestschaukel, die beiden Einzelschaukeln, die Drehscheibe, die Tischtennisplatte und den Balancierbalken.

Engagement für Menschen in der Ukraine

Schön, wenngleich nicht aus schönem Anlass, ist auch das Engagement des Wirtes des Bodolzer Dorfstübles. Als Russland die Ukraine angriff und einen Krieg mitten in Europa begann, startete Ralf Eisenhut mit seiner bis heute andauernden Ukraine-Hilfe.

Auch in diesem Jahr verlor Bodolz wieder einige seiner namhaften Bürger. So verstarb im Februar der ehemalige langjährige Gemeinderat Georg „Girgl“ Franz und im August der ehemalige langjährige Bauamtsleiter Holger Fogel.

Aus dem Rathaus hat sich nun Beate Brosch-Meuchelböck verabschiedet. Die Assistentin des Bürgermeisters war die „gute Seele“ der Verwaltung. Sie sagt nach einem Vierteljahrhundert „servus“ und verabschiedet sich in den Ruhestand.

Wie es in Bodolz weitergehen soll, das haben die Gemeinderäte im Oktober besprochen. Auf ihrer Klausurtagung ging es um die Gemeindeidentität und die Betreuungssituation und, ganz weit in die Zukunft gerichtet, um die Dorfmitte samt dem Stadel.