In Bodolz trifft sich die Rockzipfelgruppe.

Der Kinderschutzbund Lindau bietet in Kooperation mit dem Landratsamt Lindau und der Gemeinde Bodolz in der Emil-Hasel-Siedlung 11 jeden Montag und Mittwoch von 9 bis 12 Uhr Familien mit Kindern bis vier Jahren den kostenfreien Besuch der Rockzipfelgruppe an. Wie es in der Vorschau heißt, wird in gemütlicher Atmosphäre gemeinsam gespielt, gesungen, geknetet und gefrühstückt.Darüber hinaus stehen die pädagogischen Fachkräfte bei Fragen rund um Erziehungsthemen beratend zur Seite. Mehr Infos unter www.kinderschutzbund.li.