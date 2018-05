Immer wieder um die Unabhängigkeit ringen

Seit 200 Jahren ist Bodolz offiziell selbstständig. Doch auch nach 1818 musste die Gemeinde mehrmals um ihre Unabhängigkeit ringen. Sie wurde mit Nachbarorten zusammengelegt, sollte Ortsteile abgeben und vor knapp 80 Jahren sogar komplett aufgelöst werden.

Bereits 15 Jahre nach der politischen Selbstständigkeit sollte Bodolz diese schon wieder verlieren: Nach Recherchen des Bodolzer Ortschronisten Karl Heinz Burmeister hatte es schon früh auch Stimmen gegeben, die lieber eine Vereinigung von Bodolz mit Mitten zu einer größeren Gemeinde Wasserburg wollten.

Diese wäre, so ein Argument, mit der Pfarrei identisch gewesen. „Diese Kräfte waren anfangs auch erfolgreich“, schreibt Burmeister. Und so kam es, dass ab 1833 Bodolz mit den Ortschaften Bodolz, Enzisweiler, Taubenberg und Bettnau, den Weilern Bruggach und Hochsträß sowie den Einöden Mittenbuch, Hoyerberg und Finegg zusammen mit dem Dorf Mitten eine Gemeinde bildeten. Das hielt jedoch nur drei Jahre, „weil es nicht gelang, die unterschiedlichen Interessen miteinander zu vereinen“, schrieb Burmeister.

100 Jahre später musste Bodolz erneut um seine Selbstständigkeit kämpfen: Weil 1939 die Bevölkerung von Bregenz durch Eingemeindungen stark gestiegen war, wollte Lindau dem nicht nachstehen. Bestrebungen, Teile von Bodolz in die Stadt einzugemeinde,n hatte es zuvor bereits gegeben. 1939 wurden die Pläne konkret: Enzisweiler, Hoyerberg, Mittenbuch und Ebnet sollten Lindau zugeschlagen werden. Bodolz, Bettnau und Hochsträß sollten zu Wasserburg kommen und Taubenberg sowie Bruggach zu Unterreitnau. Diesen Eingemeindungsplänen stellte sich der damalige Bodolzer Bürgermeister Hermann Köberle erfolgreich entgegen: „Die Gemeinde Bodolz ist politisch, wirtschaftlich und kulturell ein gesundes und geschlossenes Gemeinwesen und wird deshalb auch bestehen bleiben.“

Im Zuge der Gebietsreform sollten Teile zu Lindau kommen

Einen weiteren Versuch, Bodolzer Ortsteile in die Stadt Lindau einzugemeinden,gab es Anfang der 1970er-Jahre im Zuge der bayerischen Gemeindegebietsreform. Bürgermeister Georg Jäger hielt eine Bürgerversammlung ab: Die Bodolzer sollten entscheiden, ob sie lieber nach Lindau eingemeindet werden oder mit Wasserburg und Nonnenhorn eine Verwaltungsgemeinschaft (VG) bilden wollten. Die Bodolzer wollten ihre Selbstständigkeit nicht komplett verlieren und entschieden sich deshalb für die VG.

Hatte also 1818 eine Verwaltungsreform dafür gesorgt, dass Bodolz seine politische Selbstständigkeit erhielt, so war 1978 eine ebensolche Verwaltungsreform dafür verantwortlich, dass Bodolz 16 Jahre lang zu einer VG gehörte, um die politische Selbstständigkeit zu wahren. Die gesamte Verwaltungsarbeit erledigte die VG in Wasserburg. Nur politischen Entscheidungen blieben bei den Gemeinden. Diesen teilweisen Verlust der Eigenständigkeit wollten die Bodolzer aber nicht dauerhaft hinnehmen: Der Bodolzer Gemeinderat mit Bürgermeister Ferdinand Glatthar beantragte im Sommer 1993 bei der bayerischen Staatsregierung den Austritt aus der VG.

Nicht nur das Geld war ein Argumentationspunkt. Bodolz zahlte der VG jährlich 470 000 D-Mark, war jedoch überzeugt, dass die Gemeinde mit einer eigenen Verwaltung günstiger und bürgernaher arbeiten könne. Mehr als das Geld wog der Wunsch nach der Bewahrung der Bodolzer Identität. „Treten wir aus dem Schatten der VG und versuchen, eigenverantwortlich noch mehr an Flair, Ansehen und Identität zu gewinnen“, fasste der Bürgermeister Glatthar dieses Gefühl in Worte. Obwohl Wasserburg dagegen war, löste München die VG am 1. Januar 1994 auf: Bodolz, Nonnenhorn und Wasserburg wurden wieder zu eigenständigen Gemeinden.