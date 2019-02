„Ich entdecke immer wieder Neues“

Bastelnachmittage, Kinoabende und ein Treffpunkt für die Leute. Die Bodolzer Gemeindebücherei im Haus Elisabeth ist vieles. Vor allem aber ist sie eines: Ein Ort für große und kleine Leseratten. Denn allein mit ihren 6500 Büchern ist sie ein Eldorado für alle Fans der gedruckten Geschichten.

„Letztes Jahr hätten wir eigentlich unser 20-jähriges Jubiläum gehabt. Aber das haben wir wegen der Bodolzer Jubiläumsfeier nicht gefeiert“, sagt Jutta Lerch-Greb und schaut lachend zu ihrer Kollegin Birgitt Müller hinüber. Die sitzt an dem großen Schreibtisch am Fenster und sortiert einen Stapel Bücher. Mit Silvia Castin bilden die drei Frauen das Büchereiteam. Und das mittlerweile im 21. Jahr.

„Zwei Mal haben wir schon eine Auszeichnung von der Bayerischen Staatsbibliothek bekommen“, erzählt Lerch-Greb stolz weiter und zeigt dabei auf die beiden Urkunden an der Wand. „Wir sind ja gar nicht so groß und haben gar nicht so viele Medien, aber dafür viele Entleihungen“, erklärt sie die Würdigungen. Allein im vergangenen Jahr, so rechnet die Büchereidame vor, wurden von den 6500 Büchern und 1300 CD´s, DVD´s und Hörbüchern, die das Sortiment der Bücherei ausmachen, genau 8441 Medien ausgeliehen. Und das von insgesamt nur 347 aktiven Lesern.

Doch das Bücherverleihen ist nicht die einzige Aktivität des Büchereiteams. Alle zwei bis drei Monate gibt es zum Beispiel das Kinder-Kino. „Da wechseln wir mit dem Alter ab“, was bedeutet, dass es mal einen Film für die kleinen, mal einen für die großen gibt. Filme, wie etwa die Neuauflage von Lassie, die beliebte Minihexe Fuxia oder, neulich erst, „Finn“, wie ein Junge, der gerade in einem Buch schmökert, die Aufzählung von Jutta Lerch-Greb ergänzt. „Wir richten uns nach den Kindern“, sagt sie und erzählt schmunzelnd von jenem Mysterium, wonach es eher die Buben seien, die sich die Mädchenfilme aussuchten. „Wir haben aber auch schon Filme abgebrochen.“ Das letzte Mal den Animationsfilm „Hotel Transsilvanien“. „Da sind die Kinder immer stiller geworden und haben sich nichts mehr vom Buffet geholt. Da wussten wir: das ist jetzt zu viel.“

Der Beamer für den nächsten Filmevent steht schon bereit. „Grüner wird’s nicht“, ein Film für die erwachsenen Büchereibesucher, der wegen seines Erfolges letzten Sommer im Freiluftkino in Wasserburg gewünscht wurde. „Wir bieten auch immer was zum Knabbern an, und was zum Trinken gibt es auch“, sagt Lerch-Greb und erzählt, dass auch die Bastelnachmittage zu Weihnachten und Ostern sich großer Beliebtheit erfreuen. Was leider völlig abgebrochen sei, seien die Kindergarten- und Schulbesuche. Früher kamen die Lehrer und Erzieher mit den Kindern vorbei und haben sich die Bücherei zeigen lassen. Auch die Bücherkisten, die die Büchereidamen zum Ausleihen zusammenstellen, würden nicht mehr ausgeliehen. „Das ist schade“, bedauert Jutta Lerch-Greb.

Neue Bücher und Co kauft das Büchereiteam übrigens das ganze Jahr hindurch. Die gemeindliche Zuwendung macht es möglich. Immerhin ist es ein Euro pro Bodolzer Einwohner, die die Gemeinde dafür bereitstellt. „Wir bestellen nicht übers Internet, sondern bei den Buchläden in Lindau und Kressbronn“, betont Lerch-Greb und erzählt von einem Bodolzer, der einen Buchvertrieb hat und regelmäßig Schulen besucht, um hier die Neuerscheinungen vorzustellen. „Und weil er von hier ist, kommt er mit seinen Koffern auch zu uns.“ Besser als aus dem Katalog könne so das Büchereiteam über Neuanschaffungen entscheiden. „Er sagt auch mal, wenn er eine Geschichte zu seicht findet, und wir können beispielsweise Illustrationen besser beurteilen, wenn wir die Bücher ganz durchblättern dürfen.“

Welche Titel ausgesucht werden, darauf haben, wie auch schon bei der Filmauswahl, die Leser Einfluss. Auf dem Tisch vor den gemütlichen Sofas liegen nicht nur Zeitschriften und Bücher, sondern auch das „Wunschbuch“. „Das finden wir ganz toll, dass es das gibt und dass man sich hier Bücher wünschen kann“, findet Carolin Umann, die gerade den von ihren beiden jüngsten Kindern ausgesuchten Stapel Bücher vor Birgitt Müller auftürmt.

„Ich hatte mir als letztes ,Schule der magischen Tiere’ gewünscht, und es kam ganz schnell“, sagt der zehnjährige Jakob und ergänzt den Stapel mit einem weiteren. Der Blick auf die Titel zeigt, dass sich sein Buchgeschmack mittlerweile geändert haben muss. Jetzt sind „Greg´s Tagebücher“ angesagt. „Jakob liest so viel, dass es gar nicht möglich wäre, die ganzen Bücher zu kaufen und sie dann auch noch unterzubringen“, sagt seine Mutter und erklärt, dass die Familie bereits seit acht Jahren Mitglied der Bücherei ist. „Wir wollen sie nicht missen.“ Auch deshalb nicht, weil „weil man hier immer Leute trifft“. Was durchaus stimmt. Denn immer wieder geben sich hier die Bodolzer die Klinke in die Hand. Und immer herrscht ein großes „Hallo“.

Gerade hat Birgitt Müller noch die Bücherberge der Familie Umann bewältigt, da kommt schon die nächste Ausleiherin, die sich Band zwei und drei ausgesucht hat und nun erfährt, dass es sogar noch einen vierten Teil der einst als Trilogie konzipierten Serie gibt. Und in der Kinder- und Jugendecke hat es sich ein Elfjähriger mit seiner sechsjährigen Schwester gemütlich gemacht. Während Englin Meerjungfrauenbilder ausmalt, schmökert Leopold in einem Buch: „Ich leihe mir seit langem Donald Duck Bücher aus, aber ich entdecke immer wieder was Neues.“