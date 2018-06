Hasel-Siedlung: Neubau nicht vor Herbst

„Ein sehr positiver wirtschaftlicher Jahresverlauf“, so beschreibt Geschäftsführer Thomas Blei die zurückliegende Arbeit der GKWG. Nur acht Prozent Wechsel in den rund tausend Mietwohnungen, gerade mal zwei Prozent Leerstandsquote, eine durchschnittliche Quadratmeterkaltmiete von 5,11 Euro – das sind einige Eckdaten aus der Jahresbilanz der GKWG. Die daneben auch über 450 private Wohnungen verwaltet und nicht nur Millionen in das geplante neue Schülerheim in Lindau investiert: Als Bauträger plant die GKWG auch Eigentumswohnungen und Doppelhäuser. Der Baubeginn in der Emil-Hasel-Siedlung im Bodolzer Ortsteil Enzisweiler lässt unterdessen noch auf sich warten: Frühestens im Spätherbst kommen dort die Baumaschinen.

Generalsanierung in Enzisweiler gilt als abgeschlossen

Die Generalsanierung in Enzisweiler gilt mit dem Jahreswechsel als abgeschlossen: „Lediglich ein paar letzte Rollläden sind noch im Januar montiert worden“, schildert Blei im Pressegespräch. Doch schon längst gibt es weitere Pläne für die Dr.-Emil-Hasel-Siedlung: Die GKWG will, wie mehrfach berichtet, dort ein Parkdeck und neue Mietwohnungen errichten.

Welche Variante dabei verwirklicht wird – ob ein oder zwei Gebäude, frei finanzierte oder Sozialwohnungen oder ein Mix aus beidem – ist nach den Worten des Geschäftsführers momentan noch nicht endgültig entschieden. „Diese Woche kommen die Kostenberechnungen für die zweite Variante und auch die Unterlagen für einen Bauantrag dafür“, kündigt Blei im Bilanzgespräch an.

Ende März werde dann der Aufsichtsrat der GKWG entscheiden, wie es in Bodolz weitergeht. Gibt dieser Geschäftsführer Blei den Auftrag, dort auch Sozialwohnungen vorzusehen, dann stehen anschließend Abstimmungsgespräche mit der Regierung von Schwaben an. Erst dann könnten Ausschreibung und Auftragsvergabe starten. „Deswegen gehe ich von einem Baubeginn in der Emil-Hasel-Siedlung frühestens im vierten Quartal aus“, so der GKWG-Geschäftsführer gegenüber der LZ.

Im Westallgäu kein Interesse an Doppelhaushälften

Während die GKWG ihr Wohnprojekt Kasiske in Lindau nahezu abgeschlossen hat – alle zehn Wohnungen dort sind verkauft, die letzten werden derzeit an die neuen Besitzer übergeben – gehen in Lindenberg die Arbeiten jetzt erst richtig los: Im Herbst ist Spatenstich für ein Mehrfamilienhaus im Otto-Keck-Areal gewesen, in dem die GKWG für bisher sechs der elf Wohnungen Käufer gefunden hat.

Schwieriger sieht es bei den in der Nachbarschaft geplanten Doppelhaushälften aus: Die sind zwar mit rund 350000 Euro gut ein Fünftel billiger als vergleichbare Objekte am Bodensee – aber bisher hat die Kreiswohnbaugesellschaft, wie die GWKG offiziell heißt, dort kein einziges Haus verkauft. Starten werde er die Bauarbeiten an diesem Projekt aber erst, wenn der erste Vertrag beim Notar unterschrieben ist, betont Blei. Gegebenenfalls werde man einige Haushälften in den zu vermietenden Bestand aufnehmen.

Auch Altbestand auf dem Laufenden halten

Etliches an Geld steckt die Wohnbaugesellschaft aber auch regelmäßig in ihren Altbestand. So sind der Sockel eines Wohnhauses in Niederstaufen saniert und die Fassade dort neu gestrichen worden. Andernorts im Westallgäu hat die GKWG Wasserleitungen und Heizungen saniert. „Eigentlich wollten wir im vergangenen Jahr sogar elf Zentralheizungen sanieren – aber selbst Fachbüros sind momentan so ausgelastet, dass wir erst nach neun Monaten Untersuchungsergebnisse dazu erhalten haben“, schildert Thomas Blei, wieso sich das ein oder andere Vorhaben verzögert. In den Eigenbestand von rund tausend Mietwohnungen will die Gesellschaft in diesem Jahr gut drei Millionen Euro investieren.