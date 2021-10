Glücksbringer in der Bodolzer Kirche

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Wenn der Innenraum der St. Johannes-Kirche in Bodolz abwechselnd in den Farben Grün, Lila, Blau und Orange erstrahlt und die Besucher vor Begeisterung total aus dem Häuschen sind, kann das nur einen Grund haben: „Viva Voce“ ist zu Gast. Eingeladen hatten die Bodolzer die A-Capella-Band zur Feier des 50-jährigen Bestehens ihrer Kirchengemeinde.

Bereits vor zwei Jahren hatte Pfarrgemeinderätin Daniela Lehner-Urban nach Abstimmung mit Pfarrer Ralf Gührer die Band engagiert. Doch schon ein paar Monate vor dem Konzert am 15. Oktober stieg die Spannung: Würde Viva Voce trotz Corona auftreten dürfen und wenn ja, unter welchen Bedingungen? Sie durfte – und konnte. Die Besucherinnen und Besucher – die Palette reichte von kleinen Kindern bis zur 94-Jährigen – mussten sich an die 3G-Regel halten. Dann gab es kein Halten mehr, „St. Johannes bebte“, wie es die Konzertbesucher formulierten, denn die Band riss mit ihrem Programm „Glücksbringer“ alle mit. Stimmgewaltige Musik ganz ohne Instrumente und Humor zeichnet die vier Musiker Andreas Kuch, Bastian Hupfer, David Lugert und Heiko Benjes aus – jeder Ton ist mundgemacht. Ob Auszüge aus „Dirty Dancing“, das Halleluja von Cohen, Lieder von den Beatles, ein Psalm oder selbst geschriebene Stücke wie „Mitgeschleifte Gatten“ oder „Bis dass man Brot uns schneidet“ – das Repertoire der Musiker ist groß. Natürlich durfte in St. Johannes „The Summer of 69“ nicht fehlen – das Lied, sagten die Musiker schmunzelnd, erzähle eine Geschichte – natürlich die von der Gründung der Pfarrgemeinde.

Nach eineinhalb Stunden wollten die Konzertbesucher die Band, die so viele glücklich gemacht hat, nicht einfach ziehen lassen – zwei Zugaben erklatschten sie sich. Das Schöne: Viva Voce wird in Bodolz bleiben – in Form eines Songbook aus 15 Liedern, von der Band geschrieben für gemischten Chor a capella. Freudestrahlend überreichten die Bandmitglieder das Werk Daniela Lehner-Urban, die wiederum bei den Rainbow-Singers ist und das Liederheft zur nächsten Probe mitbringen wird. Mit Gottes Segen, erteilt von Pfarrer Gührer, durften die Glückbringer und alle glücklich Gemachten ihren Nachhauseweg antreten.