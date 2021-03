Gestrichelte Zone soll Gefahr entschärfen

Als eine „ziemlich gefährliche Stelle“ bezeichnet Gemeinderat Peter Sauter den Bahnübergang Hoyerbergweg/Rebweg. Dies zeigte er seinen Ratskollegen bei einer Ortsbegehung. Insbesondere Kinder würden durch die senkrechte Schilderreihe am Andreaskreuz verdeckt und von Autofahrern leicht übersehen. Noch gefährlicher ist seiner Ansicht nach die Kreuzungs- und Querungssituation Rebweg/Hoyerbergweg, weil hier wegen einer Hecke in Kombination mit einer leichten Kurve keine freie Sicht herrscht. Abhilfe soll hier ein gestreiftes Feld schaffen, auf dem Fußgänger sicher stehen bleiben können, bevor sie vom Hoyerbergweg kommend in den Rebweg abbiegen oder weiter zum Bahnübergang gehen. Ob die Schilder am Andreaskreuz versetzt werden dürfen, will Bürgermeister Christian Ruh mit der Bahn abklären.