Gemeinderat lehnt Dachgauben ab

Der Bodolzer Gemeinderat hat einen Bauantrag abgelehnt, weil er das Bauvorhaben als „zu groß“, „zu mächtig“ und „zu umfangreich“ befand. Die Entscheidung fiel einstimmig.

In der Lindauer Straße will ein Eigentümer jeweils an die Süd- und an die Nordseite seines Hauses eine elf Meter lange Gaubenreihe bauen. Ein Vorhaben, das der Bodolzer Gemeinderat theoretisch hätte genehmigen können. Für die Gegend gibt es nämlich keinen Bebauungsplan. Außerdem gibt es in der Nachbarschaft bereits Gauben, wie Bauamtsleiter Stefan Ebe dem Gremium erklärte. Und ob sich das Ganze dann tatsächlich in die umliegende Bebauung einfüge, das prüfe letztendlich das Landratsamt.

Trotzdem entschied sich der Bodolzer Gemeinderat dazu, das Bauvorhaben nicht einfach durchzuwinken. So fand Ratsmitglied Gebhard Marte, die über die ganze Länge des Hauses gehenden Gauben einfach nur „scheußlich“. Sein Ratskollege Peter Sauter meinte: „Das ist keine Gaube mehr, das ist von der Optik her ein zusätzliches Geschoss.“ Wie er war auch Bruno Schmid davon überzeugt, dass eine Gaube, die über eine ganze Hauslänge reiche, der eigentlichen Definition einer Gaube nicht mehr entspreche. Letztendlich lehnte das Gremium das Bauvorhaben einstimmig ab.