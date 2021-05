Gemeinderat gibt Reihenhäusern im Dorfkern grünes Licht

Mitten im Dorfkern von Enzisweiler, gegenüber der St. Markus-Kapelle, entsteht ein Gebäuderiegel mit drei Reihenhäuser. Zu diesem Bauvorhaben hat die Mehrheit des Bodolzer Gemeinderat auf seiner jüngsten Sitzung „Ja“ gesagt. Dass die geplanten Reihenhäuser weniger Fläche einnehmen als das noch bestehende Gebäude, sah das Gremium in Zeiten, in denen eigentlich alles Neue meist größer wird, als das Bestehende ist, als Glücksfall an. Lediglich Helga Glemser und Andreas Durrer stimmten gegen die Planung. Der Ortsheimatpfleger sah den „Dreierblock mitten im alten Dorfkern von Enzisweiler“, als ungeeignet für den Standort an. Um das riegelartige Bild etwas zu entschärfen, empfahl das Gremium dem Bauherrn darüber nachzudenken, statt der drei angedachten Garagen, drei luftigere Carports zu planen.