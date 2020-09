Das Haus der Generationen steht für ehrenamtliches Engagement und Angebote über alle Generationen hinweg. Und genau deshalb ist dieses Haus Alexandra Natterers Lieblingsort in Bodolz. Zumindest stellvertretend für alle anderen Treffpunkte und Angebote in der Gemeinde, an denen das Ehrenamt gelebt wird. Ein Engagement, das die neue Gemeinderätin der Bürgerschaft Bodolz (BB) in den nächsten sechs Jahren nicht nur selbst lebt, sondern für das sie sich auch besonders einsetzen möchte.

„Ich finde, Orte und Treffs machen das Gemeindeleben aus“, ist sich Alexandra Natterer sicher. Denn hier spiegele sich das wahre Gemeindeleben wider, in ihnen würde Gemeinde gelebt. Eine besondere Rolle käme dabei jenen Menschen zu, die diese Treffs und Angebote erst möglich machten: die Ehrenamtlichen. Und genau dieses Ehrenamt ist für die neu gewählte Gemeinderätin der BB besonders wichtig. Denn, so ergänzt sie: „Das Gemeindeleben wird durch solche Orte und Treffs lebenswert.“ Wichtig ist ihr bei allem ehrenamtlichen Engagement, dass für jeden etwas dabei ist. „Also von Null bis 99“, betont sie und meint, „wir hätten uns aber auch am Tennisplatz treffen können.“ Denn der BC-Bodolz sei schließlich auch so ein Ort, an dem Gemeindeleben stattfinde. Und doch war es das Haus der Generationen mitten im Bodolzer Ortskern und nicht das Sportgelände in Enzisweiler, das die 33-Jährige für das Treffen mit der Journalistin ausgewählt hat.

Fast schon gespenstische Ruhe herrscht hier, an diesem Haus, wo in normalen Zeiten die Generationen ein- und ausgehen. Angefangen von den ganz Kleinen in der Tagespflege oder dem Kunterbunt, über die Jugendlichen des Jugendtreffs bis hin zu jenen sechs verschiedenen Angeboten, die sich an die älteren Leute richten. Seit Wochen und Monaten ist das Haus geschlossen, wann es wieder öffnen kann, steht in den Sternen. „Gemeindeleben in Corona-Zeiten ist schwierig“, sagt Alexandra Natterer und nachdem das Foto gemacht ist, wechseln wir an den Apfelbrunnen vor das Rathaus. Hier kann die zweijährige Magdalena mit dem Wasser spielen und die fünf-Wochen alte Antonia in Ruhe schlafen.

Sobald Gemeindeleben wieder möglich ist, will sich die junge Mutter dafür engagieren, dass noch mehr solche Orte und Treffs in Bodolz entstehen. „Das ist mein Anliegen, meine Motivation und der Grund, warum ich in den Gemeinderat wollte“, sagt sie und erklärt, dass sie und ihr Mann beim Roten Kreuz aktiv seien. Weil aber dieses Engagement von ihrer Seite derzeit ruhe, dachte sie sich: „Durch die Kinder bin ich hier, im Ort, präsent, dann will ich mich auch hier einbringen.“ Gleichzeitig lebt sie damit aber auch eine Grundhaltung, die ihr nicht weniger wichtig ist. „Ich bin ein großer Demokratiefan“, betont sie und erklärt, wie wichtig es heutzutage sei sich einzubringen. „Da bietet die Kommunalpolitik gute Möglichkeiten vor Ort mitzuwirken.“ Ganz abgesehen davon, dass die Kommunalpolitik eine gute Gelegenheit sei, Demokratie von der Basis her zu erleben und das politische Zusammenleben kennenzulernen.

Dass der Gemeinderat nach der Wahl quasi eine Verjüngungskur erfahren hat und jetzt einen guten Altersmix aufweist, findet die 33-jährige Bodolzerin durchaus von Vorteil. Gerade, weil das Zusammenspiel von Alter und Lebenserfahrung wichtig sei, um zum Wohle der Gemeinde zu wirken.

Und auch um Ideen einzubringen, die weite Teile des Bürgerspektrums abdeckten. „Für mich sind Ideen gut, von denen möglichst viele Leute profitieren können.“

Wie diese Ideen genau aussehen könnten, damit hält sich die Gemeinderätin etwas bedeckt. Zum einen wolle sie nicht das wiederholen, was die anderen neuen Gemeinderäte in den Interviews bereits gesagt hätten, zum anderen wolle sie auch keine Einzellösungen nennen. Denn nicht nur was die oftmals angesprochene Ortskernsanierung betreffe, gehe es ihr darum „über alle Gruppierungen hinweg an Lösungen zu arbeiten“.

Wegen Corona sei ein intensives Zusammensein und Kennenlernen innerhalb des Gremiums jedoch noch nicht möglich gewesen, wenngleich der erste Anfang gut gelaufen sei. Aber, „die Corona-Zeit als Einsteigerzeit empfinde ich ein bisschen schwierig, sehr speziell und als eine Herausforderung.“

Natürlich seien ihr Themen, wie Kinderbetreuung, Schule und Mittagsbetreuung wichtig. Als Mutter und Grundschullehrerin sei sie da ja schließlich mitten drin. „Aber es gibt in der Gemeinde noch mehr Altersstrukturen.“

Sicher ist sie jedoch, dass der leerstehende alte Stadel in der Dorfmitte das Zeug dazu hat zum Kernthema der nächsten sechs Jahre zu werden. Aber ob da nun die vielbesprochene Mittagsbetreuung hineinkommen solle, eine Turnhalle oder eben noch andere Treffpunkte, da wolle sie sich jetzt auf gar keinen Fall festlegen. „Zuerst will ich mal schauen, was es eigentlich braucht“, sagt sie und betont, dass sie ein Mensch sei, der immer gern zuerst Informationen sammle, bevor sie sich festlegen wolle, in welche Richtung es dann letztendlich gehen solle.

In diesem Sinne kann sie sich auch vorstellen, noch mehr Veranstaltungen oder Events zu den schon bestehenden ins Leben zu rufen. Etwa einen Herbstmarkt. „Aber darüber zu sprechen in Zeiten, in denen ständig irgendwelche Veranstaltungen abgesagt werden, finde ich schwierig.“

Das Gemeindeleben wie das Vereinsleben auch lebe schließlich davon, dass sich die Menschen träfen. Und das ist im Moment wohl das, wonach sich Alexandra Natterer am meisten sehnt.