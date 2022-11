Am Donnerstagvormittag wurde aus einem Büro einer Autowerkstatt in der Nähe des Bahnhofes eine Geldkassette entwendet. In dieser befanden sich laut Polizei neben Bargeld auch mehrere Amtssiegel. Wer etwas gesehen hat, kann sich bei der Polizei Lindau unter der Telefonnummer 08382/ 9100 melden.