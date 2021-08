Für Deutsche Meisterschaft qualifiziert

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am den Wochenenden 24./25.07.2021 und 07./08.08.2021 wurde die diesjährige Bayerische Meisterschaft in Wemding ausgetragen.

In einem starken Starterfeld kamen die besten bayerischen Schützen in den Disziplinen Compound-, Recurve-, Blank-, Instinktiv- und Langbogen zusammen. Unter den 340 Teilnehmer waren dieses Jahr auch zum ersten Mal zwei Mitglieder der Freien Bogenschützen Bodolz e.V. mit am Start. Unser 1. Schützenmeister Raik Brauns konnte das Turnier mit seinem Blankbogen auf einem hervorragenden 4. Platz abschließen und sich damit für die Deutsche Meisterschaft im September qualifizieren. Claudia Förstemann gelang ebenfalls ein toller 9. Platz mit dem Instinktivbogen. Bei einem WA 3D Bogenturnier werden in einem Gelände Parcours auf 24 3D-Ziele je zwei Pfeile geschossen. Bei Entfernungen zwischen 5 und 30m sind die 3D-Ziele verschieden groß. Die Abstände zu den Zielen müssen von den Schützen ohne technische Hilfsmittel geschätzt werden. Besondere Herausforderungen stellen dabei steile Bergauf- und Bergab- Schüsse, sowie die wechselnden Lichtverhältnisse im Wald, für die Schützen dar.

