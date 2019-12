Fußgängerbrücke erhitzt die Gemüter

Bodolz hat ein unspektakuläres und weitgehend unaufgeregtes Jahr hinter sich, in dem alles in geregelten Bahnen gelaufen ist. Und trotzdem war in der 3064 Einwohner starken Gemeinde 2019 einiges los.

Gleich im Februar hat der Bodolzer Gemeinderat der Feuerwehr eine Freude gemacht und ihr ein neues Löschgruppenfahrzeug vom Typ LF20/25 bewilligt. Die Kosten liegen bei rund 400 000 Euro. Allerdings rechnet die Gemeinde mit einer Förderung durch den Freistaat Bayern in Höhe von 100 000 Euro. Grund für diese Neuanschaffung ist, dass das Tanklöschfahrzeug TLF16/25, das der Bodolzer Feuerwehr bisher als wichtigstes Fahrzeug diente, mit seinen 30 Einsatzjahren immer wieder reparaturbedürftig war. Zudem haben sich auch die Aufgaben der Feuerwehr verändert, weswegen die alte Ausrüstung nicht mehr zeitgemäß ist.

Investiert hat Bodolz aber auch in die Jugend. So ist die „Grundschule im Obstgarten“ heuer mit zwei weiteren digitalen Tafeln, sogenannten „Smartboards“, ausgerüstet worden, die mithilfe eines Beamers und eines Computers interaktiv funktionieren. Mit den nun insgesamt drei Smartboards und den 20 schon zuvor vorhandenen Tablets hat in Bodolz die Schule der Zukunft begonnen. Zudem ist eine Klasse mit neuen Tischen und Stühlen ausgestattet worden. Und im Mai hat der Spielplatz in der Herrengartenstraße drei neue Spielgeräte bekommen: Einen Kletterturm, eine Einzelfederwippe und ein Zweifachreck. Im September hat der Gemeinderat zudem beschlossen einen neuen Spielplatz für die Kleinsten einzurichten. Und zwar auf dem Gelände des BC-Bodolz, genauer gesagt, auf der Wiese zwischen dem Bodolzer Dorfstüble und den Tennisplätzen.

Im September war es denn auch, dass endlich das heiß ersehnte Minispielfeld den Bodolzer Kickern, und zwar allen, den Vereins-Fußballern wie auch den Hobby-Kickern, übergeben wurde. Hatte der Gemeinderat im April die Aufträge für das DFB-Spielfeld auf dem früheren Hartplatz des BC Bodolz vergeben, so sollte es doch dauern, bis es bespielbar war. Mit einer offiziellen Feier, einigen kleinen Reden, zahlenreichen Gästen und jede Mengen Fußballspielen hatte Bodolz sein mit 40 mal 20 Meter gar nicht so kleines Minispielfeld eröffnet und gefeiert. Und das nicht umsonst. Denn nicht nur wegen seiner Größe ist das Bodolzer Minispielfeld etwas Besonderes unter den Minispielfeldern. Besonders ist es auch, weil es das erste Serienprodukt ist, auf dessen Prototyp der FC Bayern spielte. Zudem hat es noch viele Besonderheiten mehr, wie etwa die hochtechnisierte Bande und der spezielle Kunstrasen. Einen kleinen Wermutstropfen gab es jedoch kurz vor der Einweihung: Noch bevor überhaupt jemals ein Ball hineingeschossen wurde, hatten Vandalen bereits das Tornetz beschädigt.

Um beim Sport zu bleiben: Mit der Gründung des Vereins „Freie Bogenschützen“ ist Bodolz seit dem Sommer um einen Sportverein reicher. Ihren Übungsplatz auf einer Wiese an der Austraße, weihten die rund 15 Mitglieder im Beisein des Gemeinderates im Oktober offiziell ein. Mit den „Freien Bogenschützen“ hat Bodolz nun nicht nur einen neuen Verein, sondern auch einen mit Alleinstellungsmerkmal. Denn zumindest in der näheren Umgebung ist er der einzige seiner Art.

Gleichzeit ist die Gemeinde aber auch um einen Verein ärmer. Weil sich keine Nachfolger fanden, löste die amtierende Vorstandschaft den Kinderfestverein im November auf. Das Kinderfest selbst, das heuer zum ersten Mal in seiner neueren Geschichte nicht am ersten Juliwochenende stattfand, sondern am letzten Juniwochenende, ist aber nicht in Gefahr, sondern wird unter der Regie der Gemeinde weitergeführt.

Auch kulturell gesehen war in Bodolz 2019 wieder etwas los. So hat das Jahr schon gut mit einer Miniausstellung begonnen. Im März nämlich hatte Ortsheimatpfleger Andreas Durrer den Schaukasten vor der Gemeindebücherei mit allerlei Gesammeltem über Norbert Jacques bestückt. Der zuletzt in Schlachters lebenden Schriftsteller hatte in seinem 1920 veröffentlichten, bis heute in millionenfacher Auflage erschienen, in viele Sprachen übersetzten und mehrfach verfilmten Roman „Dr. Mabuse - Der Spieler“ den Bodolzer Bahnhof „Enzisweiler“ weltbekannt gemacht. Und im Oktober folgte dann der bestens besuchte und immer wieder für jede Menge Überraschungen sorgende „Bodolzer Kleinkunstabend“. Der zehnte übrigens, bei dem Bodolzer Tänzer, Sänger, Musikanten und Komödianten für ein buntes und abwechslungsreiches Programm sorgten.

Dass es auch in Zukunft musikalischen Nachwuchs gibt, dafür sorgt ebenfalls seit Oktober, die „Pfarrer-Helmut-Bertele-Stiftung für Musikförderung in Bodolz“. Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums der katholischen Pfarrgemeinde St. Johannes der Täufer hatte Pfarrer Helmut Bertele 50 000 Euro aus seinem privaten Portemonnaie für musikbegeisterte Bodolzer Kinder gestiftet, mit dem Zweck jenen musikinteressierten Bodolzer Kindern und Jugendlichen ein Musikinstrument und den Musikunterricht zu finanzieren, deren Familien sich den Kauf und die Gebühren eigentlich nicht leisten können. Im Oktober war es auch, dass die Pfarrgemeinde St. Johannes der Täufer ihr 50-jähriges Bestehen gefeiert hat. Am 11. Oktober 1969 hatten engagierte Katholiken aus Bodolz und Schachen die Pfarrgemeinde gegründet, ohne überhaupt eine eigene Kirche zu haben. Die wurde erst 1971 gebaut.

Aufreger hat es in Bodolz 2019 nur zwei gegeben. So musste sich der Bodolzer Gemeinderat mehrfach mit einer Bauvoranfrage für ein Haus im Oberen Stäuben beschäftigen. Nachbarn waren weder mit den Planungen des Eigentümers noch mit den Entscheidungen des Bodolzer Gemeinderates und des Landratsamtes einverstanden. Letzten Endes bekam der Eigentümer zwar Recht, verzichtete jedoch auf die Umsetzung.

Ebenfalls Besuch von einem Großaufgebot an empörten Bürgern bekam der Gemeinderat im Dezember bei der letzten Sitzung in diesem Jahr. Der Rat hatte im September entschieden, die kleine Fußgängerbrü-cke über die Bahngleise am Torkelweg/Rebweg aus wirtschaftlichen Gründen von der Bahn nicht wieder aufbauen zu lassen. Die Bahn hatte die Brücke im August wegen der Elektrifizierung der Strecke abgerissen, um sie bis April 2020 wieder und höher aufzubauen. Die Bahn würde der Gemeinde die neue Brücke zwar schenken, allerdings müsste Bodolz Ausgleichszahlungen leisten und die Brücke unterhalten. Zu teuer, dafür, dass sie nur von wenigen Menschen genutzt werde, hatte der gesamte Gemeinderat ursprünglich gedacht. Und dabei nicht damit gerechnet, dass die Bürger anders denken. Gut 30 Bodolzer kamen deswegen zur letzten Sitzung, haben gegen den Beschluss protestiert und ihre Brücke zurückgefordert.

Auch wenn ein Wiederaufbau der Brücke noch nicht sicher ist, auf eines dürfen sich die Bodolzer schon mal freuen: Wenn alles klappt wie gedacht, wird es in der Gemeinde endlich wieder ein Mosträdle geben. Zumindest hat der Gemeinderat „ja“ gesagt zu dem entsprechenden Bauantrag in der Rathausstraße 25 im Bodolzer Ortskern.