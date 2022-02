Frieden schaffen durch Gesprächsarbeit in Bodolz

Inneren und äußeren Frieden schaffen: Das wollen die Mitglieder des Gesprächs- und Lernkreises „Frieden lernen – Frieden schaffen“. Er kommt am ersten Dienstag eines jeden Monats von 19 bis 21 Uhr im Haus der Generationen in Bodolz zusammen, um die Friedfertigkeit im individuellen als auch im gesellschaftlichen Bereich zu fördern. Der nächste Termin ist der 1. März, 19 Uhr. Interessierte sind zur Teilnahme willkommen. Eine Anmeldung ist erforderlich bis spätestens Montag, 28. Februar, unter Telefonnummer 08382 / 943 03 59 oder per E-Mail an herzstrom@gmail.com