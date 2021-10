Freilaufender Hund sorgt für Sturz von Radfahrer

Ein 55-jähriger Radfahrer ist am Sonntag gegen 17 Uhr auf einem Feldweg im Bereich Bodolz von einem freilaufenden Hund erschreckt worden und vom Rad gefallen, das teilte die Lindauer Polizei mit. Der Hund lief auf den Radfahrer zu, dieser erschrak so heftig, dass er sich mit seinem Rad überschlug. Dabei zog sich der Radfahrer eine Rippenfraktur zu und wurde durch das Bayerische Rote Kreuz in das Krankenhaus Lindau eingeliefert. Gegen die Hundehalterin wurde ein Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.