Feuerwehr Bodolz rettet Mann und Hund aus verrauchter Wohnung

In der Nacht auf Samstag wurde die Feuerwehr Bodolz wegen eines privaten Rauchmelders in die Straße „Am Bichele“ gerufen. Die Einsatzkräfte befreiten den Bewohner und übergaben ihn an den Rettungsdienst.

Der Alarm ging um 1.12 Uhr unter dem Stichwort „ausgelöster privater Rauchwarnmelder“ ein. Vor Ort lokalisierten die Feuerwehrleute die Wohnung. Laut Pressemitteilung der Feuerwehr roch es stark nach Rauch. Als niemand die Tür aufmachten, musste sich der Angriffstrupp unter Atemschutz gewaltsam Zutritt zur Wohnung verschaffen.

Hierbei stieß dieser auch sogleich auf den Bewohner. Die Feuerwehrleute retteten ihn sofort aus der verrauchten Wohnung und übergaben ihn dem Rettungsdienst. Kurz darauf fanden sie in der Wohnung außerdem einen Hund, den sie ebenfalls ins Freie brachten. Eine Nachbarin kümmerte sich dann um das Tier.

Ursache für den Rauch waren angebrannte Speisen. „Ein Löschangriff mittels Strahlrohr war nicht notwendig“, schreibt die Feuerwehr. Als Treppenhaus und die betroffene Wohnung rauchfrei waren, übergab die Feuerwehr die Einsatzstelle nach etwa eineinhalb Stunden der Polizei.

Die Feuerwehr Bodolz war mit drei Fahrzeugen und 18 Mann im Einsatz. Neben einem Vertreter der Kreisbrandinspektion befanden sich auch zwei Rettungswägen, ein Notarzt sowie eine Streife der Polizeiinspektion Lindau vor Ort.