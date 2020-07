Ferienbetreuung für Kindergartenkinder in Bodolz

Trotz der Schließzeiten bietet die Gemeinde Bodolz in den Sommerferien eine Ferienbetreuung für Kindergartenkinder an. In der Zeit vom 10. August bis einschließlich 14. August können 20 Kinder den Bodolzer Kindergarten besuchen. „Wir tun das für die Eltern, die wegen Corona ihren Urlaub aufgebraucht haben“, sagte Bürgermeister Christian Ruh in der jüngsten Gemeinderatssitzung. „Ich hoffe, dass das wenigstens ein bisschen hilft“, sagte der Schultes.