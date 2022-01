Felix Eisenbach will als Bürgermeister von Bodolz das Gemeinwohl fördern

Zur Person

Felix Eisenbach stammt aus Wasserburg. Er ist 36 Jahre alt, verheiratet und hat zwei Kinder. Nach seiner Ausbildung zum Bankkaufmann bei der Bayerischen Bodenseebank studierte er an der Hochschule Augsburg, wo er einen Abschluss als Diplom-Betriebswirt mit Schwerpunkt Finanzen ablegte. Seit 2010 arbeitet er bei der Stadt Lindau, seit 2017 leitet er die Kämmerei. In seiner Freizeit verbringt er gern Zeit mit seiner Familie, im Verein spielt er Fußball.

Die Termine

Eisenbach will den Bodolzerinnen und Bodolzern an folgenden Terminen die Möglichkeit bieten, mit ihm ins Gespräch zu kommen: Sonntag, 16. Januar, 14 bis 16 Uhr, Bettnau, Wendebereich Taubergat, Samstag, 22. Januar, 10 bis 12 Uhr, Enzisweiler, Parkplatz Kleine Kneipe, Sonntag, 23. Januar, 14 bis 16 Uhr, Ortsmitte Taubenberg, Sonntag, 30. Januar, 14 bis 16 Uhr, Im Abtsgarten, Sonntag, 6. Februar, 14 bis 16 Uhr, Bodolz, Vorplatz Rathaus. Virtuelle Termine sind am Donnerstag, 27. Januar, 19 bis 20 Uhr, und am Freitag, 11. Februar, 19 bis 20 Uhr.