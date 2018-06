Evelyn Pirpamer übernimmt die Leitung des Bodolzer Kindergartens

Der Bodolzer Kindergarten „Im Obstgarten“ hat eine neue Leiterin: Evelyn Pirpamer. Die 29-Jährige kommt aus Südtirol und sucht ihre berufliche Herausforderung in dem kleinen, familiären Gemeindekindergarten. Was sie aber vor allem will, ist: Kinder in ihrer persönlichen Entwicklung zu fördern und sie ein Stück auf ihrem Lebensweg zu begleiten.

Das, was Evelyn Pirpamer bisher von Bodolz gesehen und erlebt hat, gefällt ihr schon einmal gut. Aber mehr als das, und dass sie von allen „sehr gut“ aufgenommen wurde, kann sie noch gar nicht sagen. Kein Wunder. Schließlich hat sie ihre Stelle als neue Kindergartenleiterin des Bodolzer Kindergartens „Im Obstgarten“ erst zu Beginn des Monats angetreten. Für Bodolz habe sich die Südtirolerin ganz bewusst entschieden. Zum einen, weil sie, wie sie erklärt, näher an Zuhause sein will. Und zum anderen, weil sie sich einer neuen Herausforderung stellen wollte. Bevor Evelyn Pirpamer nach Bodolz gekommen ist, hat sie in Frankfurt gelebt und dort fünf Jahre lang in der ambulanten Jugendhilfe gearbeitet. Ihr Schwerpunkt galt dabei der Familienhilfe, bei der sie Kinder, Jugendliche und Eltern individuell begleitet hat. Studiert hat sie Soziale Arbeit. Während ihres Studiums an der Universität Blixen arbeitete sie in der offenen Jugendarbeit, in der Erwachsenenbetreuung und in einem Frauenhaus. Zudem hat Evelyn Pirpamer eine Ausbildung als Verfahrensbeistand-Anwältin gemacht und ist aktuell dabei, ihr Fernstudium „Management von Sozial- und Gesundheitseinrichtungen“ abzuschließen. Das war auch der Grund, warum sie sich für die Kindergartenleiterinnenstelle beworben hat. „Ich wollte meine erste Leitungserfahrung in einem Kindergarten machen“, sagt sie und erklärt, dass der Bodolzer Kindergarten für sie ideal sei. Vor allem deswegen, weil die Gruppen klein seien, dadurch Nähe zu den Eltern möglich sei und „man da einfach reinwachsen kann“. (isa)