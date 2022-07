Es darf gerutscht, geklettert und geturnt werden

Das neue Spielgerät auf dem Spielplatz beim BC-Bodolz in Enzisweiler ist aufgestellt und spielbereit. Pünktlich zum Start der Sommerferien wartet das Multifunktionsgerät sozusagen auf die Kinder, die sich darauf austoben wollen. Damit ergänzt das Gerät, das ein breites Spektrum an verschiedenen Spielmöglichkeiten bietet die bereits vorhandene Nestschaukel, die beiden Einzelschaukeln, die Drehscheibe, die Tischtennisplatte und den Balancierbalken. Dafür bedankte sich auch Nadja Krammer-Dinkelbach (CSU), die in der Vergangenheit dazu angeregt hatte, den Spielplatz durch mehr Spielgeräte aufzuwerten. Um den Spielplatz jedoch komplett zu machen, stellte die Gemeinderätin gleichzeitig den Antrag auf eine Wippe.