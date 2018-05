Erst langsam, dann schnell

In der Zeit von 1818, als Bodolz seine politische Selbständigkeit erhielt, bis heute, hat sich in der Gemeinde einiges getan. Nicht nur was die Eigenständigkeit anbelangt. Auch das Leben der Bodolzer unterlag in diesen 200 Jahren einem Wandel. Sowohl wirtschaftlich, städtebaulich als auch sozial.

In die Zeit, als Bodolz seine politische Selbstständigkeit erlangt hat, haben auch die Bodolzer selbst ihre Unabhängigkeit gewonnen. Denn die Gründung der politischen Gemeinde Bodolz fiel in die Zeit der großen Agrarreformen in Europa. Was letztendlich bedeutete, dass sich die Bauern nach jahrhundertelanger Unterdrückung von den herrschaftlichen Bindungen befreien konnten. Sie lösten sich nicht nur aus der Leibeigenschaft und aus der Grundherrschaft, sondern auch vom „Zehnten“, einer zehnprozentigen Steuer.

Der „Aufbruch in die Moderne“, wie Karl Heinz Burmeister schreibt, begann in Bodolz jedoch erst nach 1848. Von da an bis zum Ersten Weltkrieg, also in einer Zeitspanne von rund 70 Jahren, erlebten die Bodolzer einen „tiefgreifenden Wandel“, stellt der Verfasser der Ortschronik fest und nennt den Einzug der modernen Technik, der Wasserversorgung sowie der Elektrizität in die Dörfer ebenso wie die Eisenbahn, den Straßenbau und das Erdöl. Allesamt moderne Errungenschaften, die nicht nur das Leben der Menschen, sondern auch das Ortsbild grundlegend veränderten. Hinzu kam die im 19. Jahrhundert einsetzende Säkularisierung der Gesellschaft, also jene Entwicklung, die die vorbehaltlose Bindung an die Kirche lockerte und die auch vor Bodolz nicht Halt machte. Und obendrein hatte noch der Deutsch-Französische Krieg von 1870/71 zu einer Stärkung des Nationalgefühls der Menschen gesorgt.

Im Jahr 1840 hat Bodolz 555 Einwohner

Auch was die Bevölkerungszahlen anbelangt, gingen ab dem Jahr der politischen Selbständigkeit die Zahlen stetig nach oben. Zwar liegen für das Jahr 1818 keine Zahlen vor, die Tatsache, dass Bodolz als „Rualgemeinde“ eingestuft war, zeigt jedoch, dass hier weniger als 2000 Menschen wohnten. Für das Jahr 1840 gibt das Bayerische Landesamt für Statistik 555 Einwohner an. 1900 waren es nur noch 537 Einwohner, allerdings stieg deren Zahl bis 1925 auf 736 an. Die Tausender-Marke überschritt die Gemeinde jedoch laut Burmeisters Zahlen, erst 1951, mit 1019 Einwohnern, 2460 Einwohner waren es laut Landesamt 1987. Knapp über 3000 Einwohner hat die Gemeinde erst ab 2007. Heute wohnen genau 3039 Menschen in Bodolz. Dabei war Bodolz von jeher eine Gemeinde, in die Menschen ein-, aber auch ausgewandert sind. „Wenn wir den gesamten Zeitraum Bodolzer Geschichte ins Auge fassen, dann können wir auf kleinstem Raum eine Vielfalt von Völkern und Stämmen ausmachen“, schreibt Burmeister. Eine Einwanderung habe es in Bodolz immer gegeben. Waren es zuerst die Kelten, dann die Römer, danach die romanisierten Kelten, denen die Germanen folgten, später die Franken und die Alemannen. Ab 1900 war es der Tourismus, der neues Blut in die Gemeinde brachte, während des Zweiten Weltkrieges lebten hier viele Zwangsarbeiter und nach dem Krieg kamen die Vertriebenen und Flüchtlinge aus dem Osten. „Am Ende dieser Entwicklung steht heute ein Völkergemisch in Bodolz“, lautet Burmeisters Fazit.

Einen wirklich rasanten Aufschwung erlebte Bodolz nach dem Zweiten Weltkrieg. War die Gemeinde bis dahin eher in sich gekehrt und hatte es keine wesentlichen Veränderungen in der Anzahl der Häuser und der Bevölkerung gegeben, so änderte sich dies durch die Ankunft der Flüchtlinge. Eine erste und entscheidende Veränderung des Ortsbildes erfolgte Anfang der 1950er Jahren mit dem Bau der Dr. Emil-Haselsiedlung in Enzisweiler. 1978 wurde, ebenfalls in Enzisweiler, das Einkaufszentrum gebaut. Auch die Landwirtschaft und die Handwerksberufe blieben nicht länger prägend für das Erwerbsleben der Bodolzer, sondern wurden durch andere Berufe ergänzt. Hatte sich die Landwirtschaft längst schon vom Weinbau zum Obstbau hin verschoben, so ist spätestens seit 2004 der Obstbau vorherrschender Agrarzweig der Gemeinde. Dies war das Jahr, in dem der letzte milchwirtschaftliche Betrieb sein Vieh abgab. Die Bewahrung der politischen Selbständigkeit forderte zudem zusätzliche gemeindliche Strukturen. So wurde 1956 das Rathaus erbaut. 1975 folgte der Kindergarten der Gemeinde. Und auch der Bau der Kirche St. Johannes der Täufer 1971 in Ebnet ist, in weiterem Sinne, hier einzuordnen.