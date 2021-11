Erfolgreiche Teilnahme der Bodolzer Bogenschützen an der Gaumeisterschaft

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Samstag, den 30.10. wurde die diesjährige Gaumeisterschaft im Bogenschießen des Schützengau Westallgäu ausgetragen.

Als Veranstalter sorgte die Bogenabteilung des TSZ Lindenberg für einen reibungslosen Ablauf der Veranstaltung, trotz des großen Starterfeldes in diesem Jahr, das nicht zuletzt dank der Teilnahme der Bogenschützen aus Bodolz zustande kam. Waren es bei der letztjährigen Veranstaltung noch drei Teilnehmer aus Bodolz, konnten wir in diesem Jahr schon mit sechs aktiven Schützen an den Start gehen.

Und das spiegelte sich dann auch direkt in dem tollen Erfolg wider, den wir bei dieser Meisterschaft erreichen konnten. Denn wir durften gleich mit drei frischgebackenen Gaumeistern am Abend nach der Veranstaltung wieder zurück nach Bodolz fahren!

Bettina Schwermer konnte sich in der Klasse Blankbogen Damen, Horst Lange in der Klasse Recurve Master und Raik Brauns bei den Blankbogen Masters, jeweils den Titel Gaumeister 2022 sichern. Weitere Platzierungen erreichten: André Heyer (2. Platz), Thomas Lutze (3. Platz) und Peter Barbenheimer (5. Platz).

Bei einem WA Halle Bogenturnier wird aus einer Distanz von 18 m auf eine 40 cm große Zielscheibe geschossen.

Insgesamt werden 60 Pfeile gewertet, mit denen eine Maximalpunktzahl von 600 Punkten erreicht werden kann. Dies verlangt von den Schützen sowohl eine hohe Konzentration als auch die entsprechende physische Kondition für die Dauer des Turniers. Wenn Du Interesse am Bogensport hast, findest Du weitere Infos zu unserem Verein und dem Bogensport online auf www.bogensport-bodolz.de oder schreibe uns eine E-Mail an die Adresse info@bogensport-bodolz.de.