Engel Luigi bringt das Weihnachtsfest nach Bodolz

Weihnachten ist das Fest der Liebe: Knapp 100 Bodolzer Grundschulkinder haben diese Botschaft mit ihrem Musical „Wenn Engel singen“ in der Kirche St. Johannes in Bodolz verkündet. Zuschauer und Zuhörer waren fasziniert, durften sogar einen Blick in den Himmel werfen. Und der war schlichtweg traumhaft.

Ein Werktagmorgen in St. Johannes. Die Türen gehen auf, nach drinnen strömen aufgeregte Mädchen und Buben zur Generalprobe ihres Musicals. Rasch ziehen sie ihre weißen Engelskleider über, legen Flügel an. Auch Wolkenkinder gibt es und die so genannten Musikkinder.

Seit Anfang Dezember haben die Grundschulkinder unter der Gesamtleitung von Lehrerin Gisela Cantner mit deren Kolleginnen Lieder geübt, Rollen einstudiert. Die Hauptrolle spielt ein quirliger Nachwuchsengel namens Luigi, der im Unterricht für Engelskinder einfach nicht aufpassen kann Stillsitzen geht schon gar nicht, und so passiert es, dass er – während alle anderen Schüler das Geheimnis der Heiligen Nacht erfahren und dann ihre Flügel erhalten – mitten aus dem Himmel auf die Erde purzelt. Ganz ohne Flügel, dafür musikalisch untermalt.

Und die Engel sorgen sich

Ob Luigi wieder in den Himmel zurückkommt respektive vielleicht sogar zurückfliegen kann? Zunächst erlebt er einiges auf der Erde: ein quengliges Kind, das nicht warten kann und deshalb noch vor Weihnachten seine Wunschpuppe bekommt. „Aha, also an Weihnachten soll man sich was schenken. Am besten viel und auch schon vorher“, schließt Luigi daraus. Der kleine Engel sieht auch Touristen, die die Stadt Lindau und natürlich Bodolz mit seinen Obstgärten bewundern. Sie finden, „es gibt nichts Schöneres, als in der Weihnachtszeit zu verreisen“. Derweil machen sich die anderen Engel im Himmel Sorgen: „Herr Lehrer, was können wir denn jetzt eigentlich unternehmen, um Luigi wieder in den Himmel zu holen?“, fragen sie. Um ihm im „Rettungs-Rap“ Hoffnung zu machen, dass es mit der Heimkehr schon wieder klappen wird.

Zur Aufführung laufen die Kinder in (vor-)weihnachtlicher Atmosphäre zur Hochform auf: Sie spielen und singen einfühlsam und sehr gut – sei es, dass sie als Engel himmlische Klänge anstimmen, sei es, dass sie im Musical-Chor singen, sei es, dass sie sich als Chorkinder auf der Erde für Senioren einsetzen. Luigi unterstützt dabei eine junge Solistin, deren Stimme wegen einer Erkältung nicht mehr so schön klingt, mit seiner – und plötzlich klingt es engelsgleich.

Luigi wachsen Flügel

Ganz am Ende des Stücks ist der kleine Engel endlich wieder zu Hause im Himmel – und strahlt vor Freude. Er hat den Kindern geholfen, anderen Licht zu bringen. Das Wichtigste: Er hat das Geheimnis der Heiligen Nacht verstanden – und Flügel bekommen. „Als Jesus auf die Welt gekommen ist, hat er den Menschen Licht und Hoffnung gebracht. An Weihnachten feiern wir das Wunder seiner Geburt. Wir sollen uns daran erinnern und freuen und auch füreinander da sein und Licht im Dunkel werden.“

„Jetzt kann es Weihnachten werden! Euch allen eine frohe Zeit“, gibt Engel Luigi den Menschen mit auf den Weg. Viel Beifall ernten die Kinder, bevor sie mit Eltern, Geschwistern, Großeltern und Freunden hinaus in die dunkle Nacht gehen. Auch im Seniorenheim in Hege wird es am nächsten Tag Weihnachten: Dort führen die Kinder ihr Musical nochmals auf, bringen den Menschen Licht und Hoffnung.