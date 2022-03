Eine Ära geht zu Ende

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Seit der Pfarreigründung im Oktober 1969 prägte der Organist Hans Fluck das musikalische Geschehen der kath. Kirchengemeinde St. Johannes d. T. Bodolz-Schachen. Nun wurde er in einem feierlichen Gottesdienst in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet.

Dekan Dr. Ralf Gührer würdigte Hans Fluck für seine Tätigkeit. Seit über einem halben Jahrhundert begleitete Hans Fluck die Gottesdienste an Sonn- und Feiertagen sowie an vielen Werktagen mit seinem Orgelspiel. Am Anfang mit einem Harmonium bei den ersten Gottesdiensten in der Schule in Schachen. Zum Einweihungsgottesdienst der Kirche am 17. Oktober 1971 konnte er zum ersten Mal auf einer kleinen Orgel der Fima Albiez (Lindau) spielen und zum zehnjährigen Bestehen der Pfarrgemeinde wurde am 13. Oktober 1979 die jetzige große Orgel eingeweiht, die nach den Vorgaben und Wünschen von Hans Fluck gefertigt wurde.

Neben dem Orgelspiel waren ihm der Gemeinde- und Chorgesang wichtig. Er gründete gleich zu Beginn eine Männerschola, die mit modernen Liedern eine neue Dynamik in die Gottesdienste brachte und 1971 den Kirchenchor, mit dem er sich auch an anspruchsvolle Messen und Serenaden mit Orchesterbegleitung wagte. Der Musiklehrer komponierte eigene Musik und schrieb bestehende Stücke chor- oder orchestergerecht um, womit er immer wieder neuen Schwung in die Gottesdienste brachte.

Daher war es nicht verwunderlich, dass zur Verabschiedung von Hans Fluck viele musikalische Weggefährten kamen. Eine, Corona-bedingt, kleine Vertretung des Kirchenchors sowie die Geigenspielerin Annette Strittmatter begleiteten mit ihrer Musik das Orgelspiel von Hans Fluck und im Anschluss sang eine Gruppe der Rainbowsingers den Irischen Segen, den sie ihm mit auf den zukünftigen Weg geben wollten.

Die Pfarrgemeinde, die Chöre und die Ministranten bedankten sich mit Geschenken, unter anderem mit einem Fotobuch über die vergangenen 50 Jahre. Mit dem bekannten Orgelwerk „Toccata und Fuge“ in D-moll von J. S. Bach verabschiedete sich Hans Fluck von seiner dienstlichen Laufbahn. Dekan Dr. Ralf Gührer verriet aber, dass Hans Fluck noch gelegentlich als Aushilfe zur Verfügung stehen wird. Da aktuell noch kein neuer Organist oder Organistin gefunden werden konnte, hofft die Gemeinde darauf, dass sich noch dementsprechend jemand findet.