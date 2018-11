Einblicke in die Meisterküche

Einmal mit einem Sternekoch zusammen ein Menü zubereiten. Das können die Leser der Lindauer Zeitung auch dieses Jahr wieder im Hotel-Restaurant Villino von Sonja Fischer. Wer an der Verlosungsaktion teilnimmt, hat die Chance, hautnah mitzuerleben, wie Küche auf höchstem Niveau funktioniert.

Zu einem erfolgreichen Restaurant wie dem Villino gehört eine ganz eigene Philosophie. „Charakteristisch für uns ist die Liebe zum Detail“, sagt Sonja Fischer. Das sei nicht nur im Restaurant extrem wichtig, sondern auch im Hotel, das mit 21 Zimmern und einem großen Park Gäste anlockt. Außerdem wichtig: die Familie. Neben Sonja Fischers Tochter Alina Fischer arbeitet auch ihr Bruder Rainer Hörmann als Sommelier im Betrieb. Ziel des ganzen Villino-Teams sei es immer, noch eine Schippe draufzulegen.

Das zeigt sich alleine schon, wenn man das Gebäude des Villino betrachtet. Die Fischers haben eine Villa im römischen Stil in die Landschaft des Bodensees eingebettet. Die Inneneinrichtung ist modern, aber verspielt gehalten und verbreitet einen Hauch von Luxus. Wenn man dann den Gastraum des Villino betritt, wird die Liebe zum Detail so richtig offenbar. Liebevoll dekorierte Tische mit erlesenem Porzellan, Kristallgläsern und edlen Stoffen schaffen schon vom ersten Moment an eine besondere Atmosphäre. Die Detailverliebtheit, die in der Küche herrscht, können Gäste normalerweise nur auf ihren Tellern erahnen.

Wo asiatische auf italienische Küche trifft

Hier regiert seit einem Jahr Toni- Neumann. Der Küchenchef verbindet in seiner leichten „Cucina dei Sensi“ asiatische und italienische Gerichte so gut, dass es dafür einen Michelin-Stern gab. Der langjährige Sous-Chef hat die Küche von Sonja Fischers Ex-Mann Reiner übernommen. Wer nun bei der Verlosung gewinnt, erhält einen besonderen Blick hinter die Kulissen des edlen Restaurants.

Die zehn Gewinner treffen sich am Sonntag, 9. Dezember, schon gegen halb zehn am Morgen. Nach einer kurzen Kennenlern-Runde bei Kaffee und hausgemachten Croissants mit Marmelade geht es ans Werk. Den ganzen restlichen Vormittag über bereitet Neumann gemeinsam mit seinen Gästen ein Fünf-Gänge-Menü zu. Dieses Jahr wird es ein Weihnachtsmenü geben, das von Neumanns italo-asiatischer Küche beeinflusst wird.

Dabei muss nicht jeder mitkochen. Wem das Kochlöffelschwingen eher suspekt ist, der darf auch einfach dem Chefkoch über die Schulter schauen. Ambitionierten Hobbyköchen sind dagegen keine Steine in den Weg gelegt. Auf sie warten wertvolle Tipps vom Sternekoch, der Einblicke in die Geheimnisse seines prämierten Kochens gibt. Ab Mittag wird das edle Weihnachtsmenü dann verspeist. Dazu kredenzt Hotel-Sommelier Hörmann dann passende Weine.

Auch ohne Losglück können Interessierte Villino-Luft schnuppern. Am kommenden Sonntag, 25. November, veranstaltet das Hotel-Restaurant von 12 bis 20 Uhr einen eigenen Weihnachtsmarkt. Dort gibt es zum Beispiel Dekorationen, wie sie zur Detailverliebtheit des Hauses passen. Aber auch unterschiedliche Leckereien warten auf die Besucher.