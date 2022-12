Ein vorweihnachtliches Genießen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Besinnliches bummeln – unter diesem Stichpunkt könnte man den diesjährigen Advents-Stadelmarkt in Bodolz zusammenfassen. Die ausgelassene Adventsstimmung lässt sich kaum in Worte fassen: hier ein Versuch.

Bei, zum Glück, trockener Witterung schuf das Funkeln der vielen Lichter an den unterschiedlichen Ständen eine besinnliche Atmosphäre. Auch die beiden Feuerstellen waren bei den kühleren Temperaturen zum Aufwärmen perfekt und trugen zum Wohlfühlfaktor bei. Ein Becher Punsch und eine noch warme Waffel in der Hand konnten die Besucher am lodernden Feuerschein den Nachmittag genießen und sich dabei aufwärmen. Wer keine Waffel mochte konnte seinen Hunger auch mit köstlichem Falafel, überbackenen Seelen, süßen Apfelküchle oder leckeren Würstle im Semmel stillen. Für das leiblichen Wohl war gut gesorgt und abgerundet wurde die sinnliche Stimmung von Herr Steiners Akkordeonspiel.

Mit gestilltem Hunger und erwärmten Gliedern, wurden dann die weihnachtlich geschmückten Verkaufsstände betrachtet. Vom klassischen Adventskranz über filigrane Filz-Kunstwerke, selbstgemalte Weihnachtskarten, leckere Plätzchen und hübsch verziertes Gebäck, Kosmetikartikel und wunderbar glänzende Dekoartikel war alles geboten – und viele sind fündig geworden. Eine regelrechte kleine Menschentraube bildete sich um die Jugendkappelle des VjBW, als diese zu weihnachtlichen Klassikern anstimmte. Vielzählig besucht war der Markt heuer auch von Bodolzer Senioren und Seniorinnen, welche einer persönlichen Einladung des Ersten Bürgermeisters Felix Eisenbach gefolgt sind, da der beliebte Seniorennachmittag aufgrund der aktuellen Situation im Rahmen des Stadelmarktes stattfand. Eine besondere Freude wurde auch den Helfern vor Ort bereitet – Bürgermeister Felix Eisenbach übergab eine, am Kleinkunst-Abend gesammelte, Spende in Höhe von Eintausend Euro an die Vertreter der Helfer vor Ort.

Alles in Allem war der Advents-Stadelmarkt ein Erfolg – für die Gemeinde, für Bürger, für Besucher – schön sich in besinnlicher Runde wieder treffen, schlemmen und einkaufen zu können und damit die Weihnachtszeit einzuläuten.