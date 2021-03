Ein Spielgerät für größere Kinder

Die Kleinen sind versorgt, jetzt kommen die Großen dran. Nachdem die Gemeinde auf dem Gelände des BC Bodolz im vergangenen Jahr ein Multifunktionsspielgerät für Kleinkinder aufgestellt hat, soll nach dem Willen des Gemeinderates nun ein weiteres für größere Kinder folgen. Zudem will das Gremium mit Calisthenics-Turnstangen auch ein Angebot für Jugendliche schaffen. Und zwar an einem Standort, der weit weg ist von den Wohnhäusern.

Der Bodolzer Gemeinderat hofft, damit mehrere Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. So zumindest ließe sich die jüngste Ortsbegehung des Gremiums zum Spielplatz auf dem Gelände des BCB zusammenfassen.

Anlass für die Besichtigung vor Ort war ein Antrag von Nadja Krammer-Dinkelbach im November vergangenen Jahres. Damals hatte die Gemeinderätin gefordert, zu der bereits vorhandenen Doppelschaukel, dem Balancierbalken, der Drehscheibe und der Tischtennisplatte auf der Wiese hinter den Tennisplätzen weitere Spielgeräte aufzustellen. Damit sollte nach ihrem Willen der Spielplatz auch für Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren attraktiv werden. Denn, und das wiederholte die CSU-Gemeinderätin auch noch einmal bei der Ortsbesichtigung, die Corona-Pandemie habe gezeigt, wie wichtig Spielplätze seien. Insbesondere für Kinder, die in Wohnungen zuhause seien und keinen Garten zur Verfügung hätten, um sich auszutoben. Dabei verwies sie auf die zahlreichen Mehrfamilienhäuser, die für die an das Gelände angrenzende Kirch- und Badstraße charakteristisch sind.

Mag jedoch die große und größtenteils ungenutzte Wiese zwischen den Tennisplätzen und der dahinter liegenden Wohnbebauung ideal für einen Spielplatz erscheinen, so sah dies ein Anwohner, der mit seiner Mutter zu dem öffentlichen Termin gekommen war, anders. „Die Kinder sind nicht das Problem, die die nerven, das sind die Jugendlichen“, sagte Rolf Mews Er schilderte, dass Jugendliche jeden Abend bis spät in die Nacht und zu jeder Jahreszeit die Spielgeräte wie auch die vorhandenen Sitzbänke nutzten, um sich zu treffen und dort abzuhängen. „Die Jugendlichen machen hier völlig frei und unbelästigt alles, was sie wollen.“ Oftmals sei Alkohol mit im Spiel, laute Musik und Sex, deren Spuren er dann regelmäßig aus seinem Garten entfernen müsse. „Es ist mir wurscht, wenn’s bis abends um acht geht, aber danach muss Schluss sein“, sagte er und befürchtete bei noch mehr Spielgeräten: „Je mehr da ist, umso mehr wird’s.“ Gemeinderätin Alexandra Natterer ergänzte die Ausführungen des Nachbarn insofern, als dass sie von Beschwerden berichtete, die sich auf die beiden Unterstände am Sportplatz bezogen. Diese seien während des Winters und in der Zeit der Ausgangsbeschränkungen beliebter Treffpunkt von Jugendlichen gewesen. Während eine zerbrochene Bierflasche den Bericht der Gemeinderätin bestätigte, trafen mehre Jugendliche im Laufe der Ortsbegehung ein, um sich auf den Bänken beim Spielplatz niederzulassen.

Für Bürgermeister Christian Ruh waren die Probleme auf dem Gelände nichts Neues. „Wir müssen für eine bestimmte Altersgruppe Angebote machen“, fand er und wiederholte seinen Vorschlag vom November, für Jugendliche Calisthenics-Stangen anzuschaffen. Die Idee zu einem kleinen Übungspark sei in Absprache mit den Bodolzer Jugendbeauftragten entstanden. Und um der nächtlichen Lärmproblematik zu begegnen, plädierte er dafür, den trendigen Reckstangenparcours in Absprache mit der Fußballabteilung des BCB auf dem hinteren Stück Wiese parallel zum Minispielfeld aufzubauen. Hierher sollen auf Vorschlag von Josef Thierheimer auch die beiden Bänke kommen, die momentan noch hinten bei den Spielgeräten stehen. Der Standort hätte laut Ruh den Vorteil besser einsehbar zu sein. Doch weil der Übungspark nur bedingt geeignet ist für Kinder im Alter zwischen acht und zwölf Jahren, soll diese Altersgruppe ein Multifunktionsklettergerüst bekommen. Aber nicht hinten und damit dort, wo die jetzigen Spielgeräte schon stehen, sondern auf der Wiese zwischen dem Gastgarten des Dorfstübles und den Tennisplätzen und damit in Fortsetzung zu dem Klettergerüst für die ganz Kleinen.