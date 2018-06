Ein kleines, aber feines Jubiläumsfest

Seit 200 Jahren gibt es die politische Gemeinde Bodolz schon. Das ist ein Grund zum Feiern. Auch wenn die Gemeinde das Fest klein halten will, so wird am kommenden Wochenende einiges geboten. Von festlichen Reden über die Verleihung des ersten Bodolzer Bürgerpreises und einer Festmesse bis hin zu jeder Menge Musik, Tanz und kulinarischen Köstlichkeiten.

„Das Jubiläum könnten andere bayerische Gemeinden auch feiern. Das ist nichts Bodolz Spezifisches. Daher halten wir es klein“, kündigt Bürgermeister Christian Ruh bescheiden an. Allerdings sollen ja bekanntlich die Feste gefeiert werden, wie sie fallen und deshalb wird trotzdem, sowohl am Samstag wie auch am Sonntag, jede Menge geboten sein. Am Samstag ist ab 18 Uhr die „Feiermeile“ beim Rathaus geöffnet. Hier können sich die Besucher schon mal mit Essen und Trinken versorgen, bevor um 18.30 Uhr die Line Dancer vom BC-Bodolz das Fest mit einem besonderen Tanz eröffnen. Dazu werden sie von den KauBoyz musikalisch begleitet, die dann nach dem offiziellen Programm, ab 20.30 Uhr, für weitere musikalische Unterhaltung im Festzelt sorgen.

Um 19 Uhr eröffnet Bürgermeister Christian Ruh die Feier. Um 19.30 Uhr wird dann zum ersten Mal in der Bodolzer Geschichte der „Bürgerpreis“ verliehen. Mit dem mit 1000 Euro dotierten Preis will die Gemeinde seine Bürger für deren besonders herausragende Leistungen im Ehrenamt würdigen.

Weil die Verpflegung bei solchen Anlässen immer eine bedeutende Rolle spielt, werden besondere Leckereien angeboten. So ist etwa die Bodolzer Feuerwehr für alles „Fleischige“ zuständig und bietet Steaks und Würstchen aus dem Smoker an. Zudem bewirten die Feuerwehrler die Bar und ergänzen damit das Getränkeangebot des BC-Bodolz. Für das passende Ambiente sorgen Sitzplätze zwischen den Obstbäumen – trockenes Wetter vorausgesetzt. „Das wird richtig toll“, verspricht Thomas Freilinger und nimmt aber gleich vornweg, dass dieses Ausmaß an Gastlichkeit nicht Standard bei zukünftigen Festen sein wird. Für Kinder und Jugendliche steht das Jugendzentrum von 18 bis 22 Uhr offen. Der BC-Bodolz wird seine Geschwindigkeitsanlage aufbauen, an der sich die Fußballfans messen können.

Gewinner wird ermittelt

Der Jubiläumssonntag beginnt um 9.30 Uhr mit einer Festmesse im Zelt, die die evangelische Pfarrerin Petra Harring und der katholische Pfarrer Ralph Gührer gemeinsam halten werden. Dazu spielt der Musikverein Wasserburg, der auch den anschließenden Frühschoppen musikalisch begleitet. Um 11 Uhr tragen die Kinder des Bodolzer Kindergartens und der Grundschule eigens für das Jubiläum einstudierte Lieder vor. Um 12 Uhr findet die Ziehung des Hauptpreises vom Rätselspiel statt. Seit Oktober letzten Jahres konnten die Leser der „Bodolzer Dorfnachrichten“ ihr historisches Wissen über Bodolz beweisen. Gegen 15 Uhr soll das Jubiläumsfest dann enden. (isa)