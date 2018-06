Ein dorfübergreifendes Zusammenspiel

Die Musik hat in Bodolz schon immer einen hohen Stellenwert gehabt. Und schon immer war die Pflege der Musik dorfübergreifend. Vor allem mit dem Musikverein Wasserburg, der von Anfang an gleichzeitig auch eine Bodolzer Einrichtung war, gab es enge Bande. Nicht nur, weil viele Musiker aus Bodolz stammten, oder es Zeiten gab, in denen Bodolzer den Verein zu Ruhm und Glanz führten. Auch die Gemeinde Bodolz selbst unterstützte den Verein immer wieder mit Zuschüssen. Diese historische Verbindung ist bis heute nicht abgerissen. Und seit 18 Jahren wird sie unterstützt durch jenen Verein, der den sperrigen Namen trägt „Verein zur Förderung der musikalischen Jugendarbeit Bodolz-Wasserburg“, kurz VJBW, einprägsamer „Bläserschule“, genannt.

„Den VJBW gibt es seit 2000. Der Verein wurde gegründet, damit die Kinder ortsnah Musikunterricht bekommen. Die Bodolzer in Bodolz und die Wasserburger in Wasserburg“, erklärt Waltraud Witzigmann, die seit fast zehn Jahren den zwar Vorsitz des Vereins inne hat, aber von zwei weiteren Wasserburgern und vier Bodolzern unterstützt wird. Und sie erklärt auch, dass „mittlerweile“ das Verhältnis zwischen den heute insgesamt 220 Schülern ausgewogen sei. „Die Hälfte kommt aus Wasserburg, die andere Hälfte aus Bodolz.“ Geschuldet sei dieses Gleichgewicht dem erfreulichen Umstand, dass es in Bodolz derzeit nicht wie in Wasserburg nur eine, sondern zwei Gruppen bei der musikalischen Früherziehung im Kindergarten gebe. Zudem gibt es auch eine Blockflötengruppe, in der die Grundschulkinder zwei Jahre lang unterrichtet werden. Das sogenannte „Klassenspiel“, bei dem Jahr für Jahr die Kinder der dritten Klasse kostenlos und im Rahmen des Schulunterrichts Blasinstrumente kennenlernen, sei dem Ziel, das Interesse der Jugend für die Musik und ein Instrument zu wecken, mit dem sie dann in den VJBW eintreten, ebenfalls förderlich. „Das Klassenspiel funktioniert hervorragen, vor allem, weil auch die Schule so dahintersteht“, betont die Vorsitzende und Stefan Hilger, der musikalische Leiter des Vereins pflichtet ihr bei. Gerade hat er die Probe der Jugendkapelle (JuKa) im Bürgerbegegnungshaus in Wasserburg beendet. Hierfür, wie auch für das Kinder- und Schülerorchester müssen die Bodolzer zwar ins Zentrum der Nachbargemeinde fahren, aber das müssen die Hegemer und die Hattnauer schließlich auch. „Aber“, und darauf kommt es ja an, „bei uns gibt es keinen Unterschied zwischen Wasserburg und Bodolz“. Die Jugendlichen seien, so erklärt Witzigmann, von klein auf miteinander verwurzelt.

Dass sowohl die Bodolzer Grundschule als auch die Gemeinde Bodolz hinter dem Verein stehen, freut die beiden besonders. Während die Schule „voll und ganz“ hinter dem Gedanken steht und auch die Räume für den Unterricht zur Verfügung stellt, ist es die Gemeinde, die den Verein finanziell unterstützt. Denn abgesehen davon, dass Bodolz das „Klassenspiel“ finanziert, während dies in Wasserburg die Sache des Musikvereins ist, unterstützen beide Gemeinden ihren musikalischen Nachwuchs dadurch, dass sie sich die jährlichen Defizitbeträge des Vereins teilen. „Wir versuchen natürlich gut zu wirtschaften, aber Musikunterricht rechnet sich nie“, sagt Witzigmann und betont, dass eines der Ziele bei der Gründung des Vereins auch gewesen sei, allen Kindern, auch jenen aus finanziell schwachen Familien, Musikunterricht zu ermöglichen. „Ohne Unterstützung der Gemeinden könnten wir das gar nicht leisten.“

Im Gegenzug ernten die Gemeinden die musikalischen Lorbeeren. Nämlich indem die Kinder und Jugendlichen ihre Feste musikalisch begleiten. Vom Bodolzer Adventsstadlmarkt und dem „Weihnachten vor dem Rathaus“, bis hin zum Kinderfest. Nur jetzt, beim anstehenden Jubiläumsfest, wird der musikalische Nachwuchs aus Bodolz nicht vertreten sein. Die Gründe hierfür sind mannigfaltig. Der ausschlaggebende ist, dass die Jugendkapelle aus dem älteren musikalischen Nachwuchs besteht. Und der kann, insbesondere durch die schulischen Anforderungen, und vielleicht ein bisschen auch wegen der altersbedingten Entwicklung, nicht derart regelmäßig an den Proben teilnehmen, wie es für ein einstündiges Konzert notwendig wäre. Und mehr als ein Probenwochenende, an dem die Jugend intensiv übt und wie es vor dem großen Jahreskonzert stattfindet, kann der Verein eben nur einmal im Jahr stemmen. Deshalb: „Beim Fest darf die große Musik spielen“, sagt Witzigmann und meint damit den Musikverein Wasserburg, der am Festsonntag die Messe begleitet und dann beim Frühschoppen aufspielt. Aber indirekt, so ergänzt Hilger, sei die Bläserschule mit ihren Bodolzer Musikanten doch dabei. Denn im Musikverein spielen viele Musiker, die aus Bodolz stammen und die ihr Instrument in der Bläserschule erlernt haben.