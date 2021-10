E-Scooter von Jugendlichem vor Einkaufsladen gestohlen

Einem 16-jährigen Jugendlichen aus Bodolz ist der E-Scooter gestohlen worden. Laut Lindauer Polizei zeigte er am Montag den Diebstahl seines E-Scooters vom Typ Mi Electric Scooter Pro 2 an. Den E-Scooter parkte der Jugendliche am vergangenen Samstag gegen 23 Uhr beim Rewe-Markt in Bodolz und sicherte diesen mit einem Zahlenschloss. Als er den E-Scooter am Sonntagabend wieder abholen wollte, war das Fahrzeug weg. Der Sachschaden wird mit 500 Euro angegeben.