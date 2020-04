Durch Coronakriese: Von der Erzieherin zur Einkaufsfee

Normalerweise kümmert sich das Erzieherinnenteam vom Kindergarten „Im Obstgarten“ um die Jüngsten in der Gemeinde. Weil das aber in diesen Zeiten nicht geht und die kleinen Bodolzer alle zu Hause bleiben müssen, will das Team der älteren Generation seine Hilfe anbieten.

„Wir sind ja sowieso hier und da hatten wir die Idee den Bodolzern ab 65 Jahren einen Einkaufsservice anzubieten“, erklärt Sara Siomos. Zusammen mit ihren beiden Kolleginnen Verena Knipping und Celine Troja sitzt die Erzieherin an einem der kleinen Tische im Kindergarten. Vor sich haben die drei mehrere Kartons mit Briefumschlägen und einen zentimeterdicken Stapel Anschreiben. Insgesamt über 600 bereits mit den entsprechenden Namen versehene Briefe sind es, in denen Bürgermeister Christian Ruh jedem einzelnen Bürger ab 65 Jahren die Idee des Kindergartenteams und das Prinzip erklärt.

„Die Leute können jeden Tag zwischen acht und zwölf Uhr hier im Kindergarten anrufen und uns die Einkaufslisten durchgeben“, sagt Sara Siomos der Lindauer Zeitung. Geliefert werde die gewünschte Ware dann am darauffolgenden Tag. Ebenfalls vormittags, zwischen acht und zwölf Uhr. „Wie wir das dann mit der Bezahlung und der Übergabe machen, regeln wir telefonisch“, sagt Siomos.

Nur jene Bodolzer werden das Angebot in den nächsten Tagen im Briefkasten haben, die älter als 65 Jahre sind. Allerdings richte sich die Einkaufshilfe auch ausdrücklich an Personen, die Risikogruppen angehören oder aus einem anderen Grund nicht vor die Türe können. Auch diese Mitbürger dürfen sich gerne bei den Erzieherinnen des Kindergartens Bodolz melden.