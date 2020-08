Die Saat ist aufgegangen

Überall auf den Bodolzer Gemeindeflächen blüht es derzeit prächtig. Und ganz besonders bunt und schön blüht es in der Austraße. Hintergrund für diese sommerliche Pracht ist ein Beschluss des Gemeinderates.

Im Zuge des Volksbegehrens zur Artenvielfalt hatte sich das Gremium vor mehr als einem Jahr dafür ausgesprochen, auf gemeindeeigenen Grünflächen Blühstreifen als Futter und Lebensraum für Bienen und andere Insekten anlegen zu lassen. Und nachdem sich Anfang dieses Jahres mit dem Netzwerk „Blühende Landschaft“ und der Bienenwachstücher produzierenden Firma „Little bee fresh“ zwei Partner gefunden hatten, die der Gemeinde nicht nur mit geeignetem Saatgut und Wissen, sondern auch mit der nötigen maschinellen Vorarbeit zur Seite stand, stand dem Vorhaben nichts mehr im Wege. So kommt es, dass es derzeit außer an der Austraße auch noch am Sportplatz in Enzisweiler, unterhalb des Einkaufzentrums an der Bahnlinie sowie auf vielen anderen kleinen und großen Flächen in der ganzen Gemeinde blüht und summt.