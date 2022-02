Die Lindauer Zeitung stellt Ihre Fragen an Felix Eisenbach

Bodolz wählt in knapp zwei Wochen einen neuen Bürgermeister. Felix Eisenbach ist der einzige Kandidat, der am Sonntag, 20. Februar, auf dem Wahlzettel stehen wird. Einen richtigen Wahlkampf hat es mangels anderer Kandidaten nicht gegeben.

So funktioniert es

In den vergangenen Wochen hat sich der 36-Jährige den Bürgerinnen und Bürgern vorgestellt, sowohl bei Terminen vor Ort als auch übers Internet. Jetzt will die Lindauer Zeitung ihren Leserinnen und Lesern noch einmal die Möglichkeit geben, dem Kandidaten auf den Zahn zu fühlen. Schicken Sie Ihre Fragen, die Sie an Felix Eisenbach haben, bitte bis Dienstag, 8. Februar, per E-Mail an die Redaktion: redaktion@lindauer-zeitung.de.