Die Bodolzer Gemeindebücherei zieht um

Die Gemeindebücherei im Haus Elisabeth platzt aus allen Nähten. Doch damit ist jetzt Schluss. Wenn alles glatt läuft, wird sie im Februar oder März des kommenden Jahres in neue, größere Räume ziehen. Und zwar in das Untergeschoss des Saalanbaus des Gutsgasthauses Koeberle.

Zehn Jahre ist es her, dass der Saalbau am gemeindeeigenen Gutsgasthof Koeberle fertig geworden ist und seitdem für allerlei Festivitäten und Veranstaltungen, wie etwa dem beliebten Bodolzer Kleinkunstabend oder aktuell, wegen Corona, für die Gemeinderatssitzungen, genutzt wird. Das großzügige Untergeschoss hingegen ist weniger bekannt. Auch wenn hier in der fünften Jahreszeit der Bodolzer Faschingsball gefeiert wird.

Der Grund für die fehlende Bekanntheit ist, dass dieser Raum ansonsten leersteht und ungenutzt ist. Vor allem deshalb, weil die Gemeinde bisher nicht wusste, wofür sie den 130 Quadratmeter großen Raum verwenden wolle. Diverse Vorschläge in der Vergangenheit, was hier untergebracht werden könnte, wurden immer wieder verworfen.

Deshalb befindet sich dieser freie Raum noch im Rohzustand. Was bedeutet, dass weder Wände, Decke und Boden verputzt oder gedämmt sind und es weder Heizung- noch Lüftungsanlage gibt. Allerdings ist er mit seinem ausgebauten Flur, den von außen erreichbaren geschlechtergetrennten Toiletten sowie seinem behindertengerechten Zugang bereits voll erschlossen. Ideal also für eine öffentliche Nutzung, die ganz auf die jeweiligen Notwendigkeiten ausgerichtet werden kann.

Deshalb hatte sich bereits zu Wahlkampfzeiten in der Bürgerschaft Bodolz, der auch Bürgermeister Christian Ruh angehört, die Idee entwickelt, die auf ihren gut 70 Quadratmetern aus allen Nähten platzende Gemeindebücherei im Haus Elisabeth in diesen Räumlichkeiten unterzubringen.

Gespräche mit dem Büchereiteam hatte es bereits gegeben, noch bevor Christian Ruh die Erweiterungspläne jüngst dem Gemeinderat vorstellte und dafür warb. „Unsere Bücherei hat schon mindestens zwei Auszeichnungen bekommen. Wenn wir ihr noch mehr Fläche zur Verfügung stellen, wird das Angebot noch attraktiver“, war er sich sicher und sprach damit jene Auszeichnungen an, die die Bodolzer Gemeindebücherei für ihre hohen Ausleihzahlen von der Bayerischen Staatsbibliothek bekommen hat. Und, so betonte der Bürgermeister, „je mehr Fläche, desto mehr Gestaltungsmöglichkeiten.“

Genau darüber hat sich das Büchereiteam schon Gedanken gemacht, wenngleich, so betonte Jutta Lerch-Greb bei der Besichtigung der Räumlichkeiten durch den Gemeinderat, ein Bibliothekfachmann den Feinschliff übernehmen müsse. Angedacht ist jedenfalls, die gesamte Fläche in einen größeren und einen kleineren Raum zu unterteilen. Während der größere für die Bücher da sein soll, soll im kleineren ein Veranstaltungsbereich mit Leinwand, Beamer, Stühlen und Sitzkissen entstehen. Im eigentlichen Bücherzimmer ist zudem der Ausleihbereich untergebracht, jeweils ein Kinder-, Jugend- und Erwachsenenbereich mit Büchern und Möbeln sowie ein Bücherei-Café samt kleiner Teeküche.

Den Veranstaltungsraum soll jedoch nicht nur die Bücherei für ihre eigenen Zwecke nutzen dürfen, wie etwa für ihre Lesungen, Bastelnachmittage, das Bilderbuchkino oder die Zusammenarbeit mit Schule und Kindergarten, sondern auch für sonstige Veranstaltungen, wie beispielsweise Vorträge. „Es soll kein Exklusivclub sein, wo nur wir rein dürfen“, stellte Jutta Lerch-Greb klar.

Nicht nur dies fand der Gemeinderat gut. Auf seiner jüngsten Sitzung zeigte sich das gesamte Gremium rundum begeistert von den Umzugs- und Erweiterungsplänen und stellte bei den anschließenden Haushaltsberatungen 200 000 Euro für die Umbaumaßnahmen in den Haushalt ein. Und das, obwohl es keine Fördergelder für diese freiwillige Maßnahme der Gemeinde geben wird, wie Bürgermeister Christian Ruh bereits bei der Regierung von Schwaben abgeklopft hatte.

Selbst das Landratsamt hat schon grünes Licht für die Nutzungsänderung signalisiert, sodass einer Realisierung der Idee nun nichts mehr im Wege steht. Schließlich soll die neue Bücherei im Februar oder März schon fertig sein.