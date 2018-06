Das Jubiläumswochenende stärkt das Wir-Gefühl in der Gemeinde

Zwischen 600 bis 700 Besucher an beiden Festtagen, mehrere Ehrengäste, bestes Wetter, keine unguten Vorkommnisse und vor allem ein schönes Fest, bei dem alle ihren Spaß hatten – so lautet die Bilanz des Festwochenendes, an dem Bodolz sein 200-jähriges politisches Bestehen gefeiert hat.

„Es war ein rundum gelungenes Fest,“ fasste Bürgermeister Christian Ruh das Jubiläumswochenende zusammen, an dem die Gemeinde ihre 200-jährige politische Selbstständigkeit gefeiert hat. Zwischen 600 und 700 Besucher, schätzte er, seien an beiden Festtagen gekommen und deren Laune sei hervorragend gewesen. Was ihn nicht verwundere, denn sie seien schließlich von den Bodolzer Vereinen bestens mit Essen und Trinken versorgt worden.

Ob es nun die leckeren Seelen der Unabhängigen Bürger Bodolz (UBB) waren, Frittiertes vom alten Vorstandsteam des Kinderfestvereins, Fleischiges vom Grill und aus dem Smoker von der Feuerwehr, Kaffee und Kuchen des BCs-Bodolz, der Getränke-Stand der Bürgerschaft Bodolz oder die Wein-Bar von Lanz-Wein. Und das alles, zentral und um den Rathausplatz herum verteilt. „Die Leute hatten ihren Spaß“, war sich der Bürgermeister sicher und freute sich auch darüber, dass das Fest friedlich und ohne Vorkommnisse verlaufen ist.

Stolz sei er nicht nur darüber, dass so viele Leute gekommen seien, sondern dass auch Persönlichkeiten aus der Politik da waren. Den Besuch der drei Mitglieder des bayerischen Landtages Eric Beißwenger (CSU), Leopold Herz (Freie Wähler) Eberhard Rotter (CSU), des Landrats Elmar Stegmann (CSU) sowie des Lindauer Bürgermeisters Karl Schober (CSU) wertet Christian Ruh als Zeichen dafür, „dass Bodolz wahrgenommen wird“.

Singen, hüpfen, fröhlich sein

Während am Samstagabend die Bürgerpreisverleihung ein Höhepunkt des Festes war, bei dem die Besucher bis spät in die Nacht tanzten, waren es am Sonntag die Auftritte der Kinder, die bei den Besuchern bestens ankamen.

Der Sonntag hatte mit einer Festmesse im Zelt begonnen, die die evangelische Pfarrerin Petra Harring und der katholische Pfarrer Ralph Gührer gemeinsam gehalten haben und die bei den Besuchern bestens ankam. Dazu spielte der Musikverein Wasserburg, der auch den anschließenden Frühschoppen musikalisch begleitete.

Restlos begeistert waren die Besucher über den Auftritt der Schulkinder. Unter der musikalischen Leitung von Giesela Canter trugen die fast hundert Kinder die „Bodolz-Hymne“ vor. Ein Lied, nach der Melodie „Alle Kinder lernen Lesen“, dessen Text eigens auf Bodolz zugeschrieben war und in dem sie die Schönheit der Gemeinde besangen: „Alle Kinder aus der Schule stehen für dich hier. Bodolz, wir gratulieren dir“, lautete der Refrain.

Der Gemeinde zum Jubiläum gratulierten aber auch die Kindergartenkinder. Wie bei den Schulkindern zuvor auch, bestanden die begeisterten Gäste auf einer Zugabe.

Während die Eltern im Festzelt bei zünftiger Musik des Musikvereins Wasserburg bis in den Nachmittag hinein weiterfeierten, vergnügten sich die Kinder derweil vor dem Haus der Generationen. Eine Hüpfburg war aufgestellt worden und ein Fußballtor, und das Bibliotheksteam betreute den Bastelstand, an dem die Kinder mit bunten Farben und vorbereiteten Apfel-, Birnen- und Kirschstempeln Bodolz-Taschen bedruckten.

Alles in allem hat es sich für die Gemeinde gelohnt, dieses Jubiläum zu feiern, das alle anderen Gemeinden in Bayern auch hätten begehen können. Immerhin kann sich Bodolz über bleibende Geschenke freuen, die der Identität der Gemeinde und dem Wir-Gefühl zuträglich sind: Vom „Bodolz-Marsch“ über den „Bodolz-Tanz“ und die „Bodolz-Hymne“ bis hin zum Jubiläums-Baum.