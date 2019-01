Christian Ruh kündigt Kauf eines neuen Tanklöschfahrzeugs an

Nur eine gute Stunde hat die 139. Generalversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Bodolz gedauert, die Vorstand Martin Meßmer mit der Begrüßung der 44 Anwesenden eröffnete.

Bürgermeister Christian Ruh dankte den Wehrmännern für ihre kontinuierliche Mithilfe in der Gemeinde. „Nicht nur bei Unglücken und Notfällen seid ihr da“, so Ruh, „sondern bei allen Aktivitäten in der Gemeinde ist eure Mithilfe gefragt, wie zum Beispiel auch bei der 200 Jahrfeier vergangenes Jahr mit dem Aufstellen des Zeltes.“ Dafür zollte er ein großes „Vergelt’s Gott“.

Applaus erntete der Bürgermeister zum Schluss, als er bekannt gab, dass im Investitionsplan des neuen Haushalts Mittel für einen Ersatz des heuer 30 Jahre alt werdenden Tanklöschfahrzeuges eingestellt sind.

Die Feuerwehr Bodolz, so Kommandant Thomas Abler in seinem Bericht, hat nach vier Austritten nunmehr 45 Aktive und zehn Mann in der Jugendfeuerwehr. Zu 18 Einsätzen wurde die Wehr 2018 gerufen, so Abler, darunter sechs Brandeinsätze, sieben technische Hilfeleistungen und fünf Sicherheitswachen. Zwei der sechs Brände waren im Gemeindegebiet, bei den anderen unterstützten wir unsere Nachbarfeuerwehren Lindau und Wasserburg. 28 Gruppen- und Gesamtübungen, auch mit den Nachbarfeuerwehren sind wichtig, betonte Abler, aber auch Lehrgänge und Weiterbildungen für Maschinisten, Atemschutz und Digitalfunk. So bedankte er sich besonders beim Bodolzer Feuerwehrkameraden Heiner Klopp für seine Unterstützung bei den Funklehrgängen des Landreises Lindau. Willkommen hieß der Kommandant Nico Bilgerie und Tim Schwager, die die Grundausbildung zum Feuerwehrmann bestanden haben und sobald sie 18 Jahre alt sind auch voll einsatzbereit sein werden. Abschließend bedankte Thomas Abler sich beim Gemeinderat für die Anschaffungen des vergangenen Jahres, wie dem neuen Mannschaftstransportwagens und dem ersten Teil der neuen Einsatzbekleidung, die sukzessive angeschafft wird.

Kreisbrandmeister Paul Sporrädle gab einen Überblick über das Feuerwehrjahr 2018 aus der Sicht der Kreisführung. So steht jetzt in Weiler eine zweite Drehleiter im oberen Landkreis und die Feuerwehr Opfenbach erhielt die gesponserte erste Drohne für die Unterstützung der Landkreisfeuerwehren. Neu in 2019 werden die Gemeinschaftsübungen mit Nachbarwehren statt Löschkreisübungen und am 21. September der erste schwabenweite „Tag der offenen Feuerwehrtür“ sein. Ein wichtiges Thema wird dieses Jahr, so der KBM, die Planung einer neuen Atemschutzübungsstrecke in Lindenberg.

Zum Ende der Versammlung nahm Vorstand Martin Meßmer mit dem 2. Bürgermeister Bruno Schmid die Ehrungen vor. Kommandant Thomas Abler und Oberfeuerwehrmann Jürgen Schrögmeier wurden für 25 Jahre aktiven Feuerwehrdienst geehrt und erhielten von der Wehr wie auch von der Gemeinde einen Gutschein für ihren ehrenamtlichen Einsatz überreicht.