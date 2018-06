Carport muss weiter nach hinten

Mit einer nicht alltäglichen Konstruktion hat ein Bauherr den Bodolzer Gemeinderat beeindruckt. Damit die obere Wohnung seines Wohnhauses im „Obstgarten“ einen eigenen Eingang hat, will der Eigentümer eine bis zum Boden reichende Gaupe in das Dach einbauen. Von dort aus soll eine Treppe über die Garage hinweg auf das Grundstück führen. Zusätzlich will er einen Carport auf sein Grundstück bauen, der direkt an die Straße angrenzt.

Während der Gemeinderat nichts gegen das Gaupenvorhaben einzuwenden hatte, störte ihn die Lage des Carports. „Davon halte ich nicht, weil er da beim Rausfahren nichts sieht, wenn jemand vorbeikommt“, sagte Ratsmitglied Thomas Freilinger und schlug vor, dass der Eigentümer wenigstens die geplanten Holzlatten, die den Carport ummanteln, weglassen solle. Dagegen regte Gebhard Marte an, den Carport einen Meter zurückzuversetzen, „damit die Sichtverhältnisse gut sind und er ungefährdet in den Straßenraum einfahren kann“. So wollte es denn auch die Mehrheit des Rates. (isa)