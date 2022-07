Bürger können sich über das Rathaus an den Gemeinderat wenden

Wenn Bodolzer Bürgerinnrn und Bürger die Mitglieder des Gemeinderates anschreiben wollen, können sie ihre schriftlichen Anliegen an das Rathaus richten. Die Verwaltung leitet sie dann weiter. Diese Vorgehensweise bestätigte Bürgermeister Felix Eisenbach nach einer öffentlichen Bürgeranfrage im Rahmen der Bürgersprechgelegenheit.

„Welche Möglichkeiten hat ein Bürger von Bodolz, um sich offiziell an den Gemeinderat zu wenden?“, fragte Michael Erhart Bürgermeister Felix Eisenbach im Rahmen der Bürgersprechgelegenheit der jüngsten Gemeinderatssitzung und erklärte, dass es auf der Homepage der Gemeinde darauf keinerlei Hinweis gebe. Weil sein eigener Versuch, alle Mitglieder des Gremiums mit einer Mail zu erreichen, gescheitert sei, bat der Bodolzer nun um Aufklärung über die richtige Vorgehensweise.

„Wenn es um allgemeine Sachen geht oder um Sachen, die den Gemeinderat betreffen, kann das über das Rathaus erfolgen, also an rathaus@bodolz.de. Und das wird dann auch entsprechend an den Gemeinderat weitergeleitet“, versicherte Eisenbach und erklärte, dass die angesprochene Mail von Erhart jedoch privater Natur gewesen sei. Die habe die Verwaltung nicht weitergeleitet, allerdings habe Eisenbach dieses Vorgehen Erhart auch schriftlich begründet.