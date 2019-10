Bogenschützen weihen ihren Übungsplatz ein

Sie schießen zwar schon seit dem Sommer, ihren Platz offiziell eingeweiht haben die Bogenschützen aber erst jetzt. Dazu eingeladen hatte der neue Bodolzer Verein den Gemeinderat und damit die Mitglieder jenes Gremiums, das es den Bogenschützen überhaupt erst ermöglicht hat ihrem Hobby nachzugehen. Gehört doch das Grundstück an der Austraße der Gemeinde. Das würdigte auch Vereinsvorsitzender André Lewin in seiner Dankesrede. Bürgermeister Christian Ruh wiederum gratulierte dem jungen Verein, der innerhalb kurzer Zeit von drei auf 15 Mitglieder angewachsen ist. Zudem freute er sich darüber, dass es mit den „Freien Bogenschützen“ nun in Bodolz nicht nur einen neuen Verein gebe, sondern auch einen mit Alleinstellungsmerkmal. Denn zumindest in der näheren Umgebung sei er der einzige seiner Art. Ein Geschenk zur offiziellen Eröffnung des Platzes sollte der Gemeinderat ihm dann in der anschließenden Ratssitzung machen. Einstimmig genehmigte das Gremium die Errichtung einer Hütte zur Aufbewahrung der Zielscheiben und sonstigem Materials.