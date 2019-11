Bodolzer spenden 1000 Euro für die „Helfer vor Ort“

Dreimal so viel wie sonst, nämlich ganze 900 Euro sind beim „Bodolzer Kleinkunstabend“ im Oktober als Spende für die in Nonnenhorn, Wasserburg und Bodolz agierenden und ehrenamtlich arbeitenden „Helfer vor Ort“ zusammengekommen. Das freut nicht nur Bürgermeister Christian Ruh, der spontan aus seinem Geldbeutel noch 100 Euro drauflegte um aus den 900 Euro einen glatten Tausender zu machen und Verwaltungsmitarbeiterin Beate Brosch-Meuchelböck. Besonders freuten sich natürlich Torsten Hügel als Leiter der Gruppe und Anika Kienzle, die die Öffentlichkeitsarbeit der „Helfer vor Ort“ macht. Das Geld können die Helfer, die in Notfällen noch vor dem Arzt oder dem Rettungswagen vor Ort sind und Hilfe leisten, dringend gebrauchen. Hat doch das derzeitige Einsatzfahrzeug einen erhöhten Reparaturbedarf, so dass die Gruppe ein neues Fahrzeug kaufen muss.