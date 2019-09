Mit einer offiziellen Feier, einigen kleinen Reden, zahlenreichen Gästen und jede Mengen Fußballspielen hat Bodolz sein Minispielfeld eröffnet. „Mit diesem Feld haben wir eine richtig tolle Anlage hier“, ist sich Christian Ruh sicher.

Der Bodolzer Bürgermeister hatte in seiner Rede noch einmal die Geschichte des Minispielfeldes Revue passieren lassen und allen Beteiligten gedankt. Dabei hatte er auch betont, dass niemals zur Debatte gestanden hätte, „ob“ sich Bodolz ein Minispielfeld anschaffen solle, sondern lediglich „wo“ es am besten platziert sei. Die Wahl fiel bekanntlich auf den Hartplatz des BC Bodolz, wo nun die Vereinsfußballer und alle Bodolzer Hobby-Kicker auf diesem ganz besonderen Feld jederzeit und bei jeder Witterung spielen können.

Dass das Bodolzer Minispielfeld etwas ganz Besonderes ist, darauf machte Stefan Ringhut von der Firma Polytan aufmerksam. „Der FC Bayern München hatte den Prototyp dieses Systems und Bodolz hat das erste Serienprodukt“, sagte er und schloss: „Das ist ein Profisystem, das sich nicht jede Gemeinde leistet.“ Zugleich erklärte sein Kollege Ralf Esser, der das Bandensystem entwickelt hatte, der LZ, dass eine der vielen Besonderheiten des Feldes sei, dass die ganze Technik im und nicht außerhalb des Bandensystems stecke.

Während Manfred Wydra, als Vorsitzender des BCB zwar keine extra Rede hielt und nur gegenüber der Lindauer Zeitung seine Freude über das tolle Feld ausdrückte und sich auf recht viele spielende Kinder freute, übergaben Elisabeth Eisenbach, Vorsitzende des TSV Hege-Wasserburg, und ihr Kollege Marius Spöttel, Vorstand der SV Nonnenhorn, den Kickern einen Fußball in den Vereinsfarben blau-weiß. Hatte der Bürgermeister den Frauen der „Mütterinitiative“ bereits ausdrücklich in seiner Rede für ihr Engagement gelobt hatte, so überreichten Michaela Klopp, Heike Horn und Tabitha Hinne an Christian Ruh einen großen braunen Umschlag mit 940 Euro. Geld, das sie sowie weitere Mütter bei diversen Racletteverkäufen eingenommen hatten, um die Anschaffung des Minispielfeldes aktiv zu unterstützen.

Am Ende des offiziellen Teils und damit bevor die ersten Spieler den Platz richtig einweihten, segneten die evangelische Pfarrerin Petra Harring und der katholische Pfarrer Ralf Gührer das Fußballfeld. Keiner der beiden ist zwar jemals dem „Fußballgott“ begegnet, und beide waren zudem der Überzeugung, dass die Fußballer selbst für Sieg und Niederlage zuständig seien, dennoch sollte der Segen dabei helfen, dass jeder Wettkampf ein Spiel sei. Und natürlich, dass alle wieder gesund vom Platz gehen.