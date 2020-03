Bodolzer Kindergarten bekommt mehr Räume

Der katholische Kindergarten St. Johannes der Täufer braucht mehr Platz. Deshalb will die katholische Kirchenstiftung alte Räume im benachbarten Gemeindezentrum neu nutzen. Grünes Licht für ihr Vorhaben hat sie vom Bodolzer Gemeinderat bekommen.

Im alten Tischtennisraum sollen die Kita-Kinder künftig turnen, aus dem ehemaligen Lager soll ein Funktionsraum für sie werden und ein Büro soll auch noch in einem der bereits vorhandenen Räume im Untergeschoss des Gemeindezentrums unterkommen. Einen entsprechenden Antrag auf Nutzungsänderung hatte der Architekt der katholischen Kirchenstiftung gestellt und der Bodolzer Gemeinderat hatte diesem auf seiner jüngsten Sitzung grünes Licht gegeben. Das letzte Wort hat allerdings das Landratsamt als übergeordnete Behörde.

„Die Räume werden schon länger benötigt“, sagt Pfarrer Ralf Gührer auf Nachfrage der LZ und erklärt, dass sich in den Kindergärten vieles im Laufe der Jahre verändert habe und dass der Mehrbedarf an Räumen eine Reaktion auf diese Entwicklung sei. So genüge dem Kita-Team von St. Johannes der Täufer wegen des zunehmenden Bürokratismus schon längst kein kleines Zimmerchen mehr als Arbeitsplatz, sondern es bedürfe eines größeren Büros. Auch der Förderbedarf der Kinder verlange nach mehr Raum. Und weil Kindergarten und Gemeindezentrum quasi eins seien und die Räume im Untergeschoss sowieso die meiste Zeit im Jahr ungenutzt blieben, liegt es für alle Beteiligten auf der Hand das Vorhandene auch zu nutzen. Allerdings, so erklärte Pfarrer Gührer weiter, hat sich im Zuge der Planungen auch ergeben, dass im Untergeschoss des Gemeindezentrums noch brandschutzrechtliche Fragen geklärt werden müssen. Da sei der Architekt jedoch noch dabei. Im schlimmsten Fall werde die brandschutzrechtliche Ertüchtigung so teuer, dass sich die Kirchengemeinde überlegen werde, das „Johannes-Stüble“ und damit den Partyraum zu schließen. „Aber dass der Kindergarten seine Räumlichkeiten bekommt, das werden wir auf jeden Fall versuchen“, versicherte Pfarrer Gührer und ergänzte, dass dies ebenso für eine behindertengerechte Toilette gelte, die ebenfalls eingebaut werden soll. Mehr und vor allem genaueres kann der Pfarrer jedoch erst in einigen Monaten sagen, denn: „Wir befinden uns mitten im Prozess.“ Dass wenigstens der Bodolzer Gemeinderat „Ja“ zu den Plänen gesagt hat, wertet der Pfarrer auf jeden Fall schon einmal „positiv“.